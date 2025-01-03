الطريقة الصحيحة للتخلص من حب الشباب بالبشرة الجافة

حب الشباب هو حالة جلدية شائعة ترتبط غالبًا بالبشرة الدهنية، ولكن الكثير من الأشخاص ذوي البشرة الجافة يعانون من ظهور حب الشباب، وقد يكون العناية بالبشرة الجافة المعرضة لحب الشباب أكثر صعوبة لأن العديد من منتجات حب الشباب تميل إلى تجفيف الجلد بشكل أكبر.

لكن مع روتين العناية بالبشرة الصحيح، فإن العناية بالبشرة المعرضة لحب الشباب والجافة أمر ممكن.

منتجات لا تسد مسام البشرة

وفقًا لجمعية الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، فإن المسام المسدودة هي أحد الأسباب الرئيسية لأنواع شائعة من حب الشباب، مثل الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء والبثور.

قد تكون بعض منتجات العناية بالبشرة، مثل واقي الشمس، أكثر عرضة لانسداد المسام من غيرها، لذلك قد يكون اختيار المنتجات التي لا تسبب انسداد المسام أمرًا مهمًا.

تجنب المنتجات التي تحتوي على مكونات مجففة

الكحول والأسيتون مكونان شائعان في منتجات مكافحة حب الشباب، ولكن هذه المنتجات قد تجرد البشرة من الرطوبة الطبيعية، ما قد يؤدي إلى جفاف البشرة الجافة بالفعل.

بدلًا من ذلك، يمكن استخدام المنتجات التي تحتوي على حمض الساليسيليك وزيت شجرة الشاي والنياسيناميد، والتي يمكن أن تكون فعالة في علاج حب الشباب دون التسبب في جفاف مفرط.

ترطيب البشرة

يعد الترطيب أمرًا بالغ الأهمية للبشرة الجافة، وهو مهم بنفس القدر عند التعامل مع حب الشباب، ويمكن أن يساعد استخدام مرطب يومي لا يؤدي إلى ظهور البثور في الحفاظ على ترطيب البشرة دون انسداد المسام.

قد يكون المرطب غير المسبب للرؤوس السوداء والذي لا يحتوي على مكونات تسد المسام مناسبًا لك، يجب تجنب:

اللانولين

الزيت المعدني

الفازلين

زيت جوز الهند

حتى منتجات حب الشباب التي لا تحتوي على مكونات مجففة بشكل مفرط، مثل الكحول أو الأسيتون، يمكن أن تجفف البشرة، لذا فإن تجديد حاجز الرطوبة في البشرة يمكن أن يساعد في منع المزيد من الجفاف.

قد يكون من الجيد اختيار مرطبات مصممة خصيصًا للبشرة الجافة والحساسة والتي تحتوي على مكونات مثل الجلسرين وزبدة الشيا، والتي يمكن أن تساعد في حبس الرطوبة.

اختر المنتجات المناسبة لحب الشباب

عند علاج البشرة الجافة المعرضة لحب الشباب، من الضروري تجنب المنتجات القاسية التي يمكن أن تزيد من جفاف البشرة.

بدلًا من ذلك، قد يكون اختيار التركيبات التي تأتي في شكل لوشن أو كريم أو مرهم فكرة جيدة، ويمكن أن يؤدي استخدام السوائل أو الضمادات إلى جفاف البشرة بشكل مفرط.

يمكن أن يكون التقشير إضافة قوية لروتين العناية بالبشرة الجافة المعرضة لحب الشباب، حيث يمكن أن يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة وفتح المسام، ولكن استخدام مقشر قاسي يمكن أن يزيد من تهيج البشرة الجافة بالفعل ويزيد من تفاقم ظهور حب الشباب.

بدلًا من ذلك، اختر مقشرًا لطيفًا، مثل مقشر كيميائي يحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي أو أحماض بيتا هيدروكسي، ويمكن أن تساعد هذه المكونات في إزالة خلايا الجلد الميتة بلطف وتعزيز تجدد الخلايا دون تجريد البشرة من زيوتها الطبيعية.

عدم الإفراط في الغسيل

يعد التنظيف خطوة أساسية في أي روتين للعناية بالبشرة، يساعد الغسل على إزالة البكتيريا والمواد المهيجة التي يمكن أن تسبب ظهور البثور، ولكن الإفراط في الغسل يمكن أن يؤدي إلى الجفاف.

ابحثي عن المنتجات التي تحتوي على مكونات مثل حمض الهيالورونيك، الذي يمكن أن يساعد في ترطيب البشرة مع إزالة الأوساخ والزيوت.

شرب الكثير من الماء

يمكن أن يساعد شرب الكثير من الماء في الحفاظ على ترطيب البشرة من الداخل إلى الخارج، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص عندما تكون البشرة جافة.

أظهرت المراجعات البحثية أن زيادة تناول السوائل يمكن أن يساعد في تقليل جفاف الجلد، ويمكن أن يكون هذا أمرًا مهمًا حيث أظهرت الأبحاث أن جفاف الجلد يمكن أن يسبب إنتاجًا مفرطًا للزيوت، مما يساهم في ظهور حب الشباب.

احرصي على ترطيب بشرتك بانتظام، وفكري في دمج الأطعمة المرطبة، مثل البطيخ والخيار والفراولة، في نظامك الغذائي.

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