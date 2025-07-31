تنسيق الجامعات 2025، المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية للمصريين والأجانب

تنسيق الجامعات 2025، انطلقت المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 اعتبارًا من يوم الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى السبت القادم الموافق 2 أغسطس 2025.

وبدأ الطلاب في تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني، واستقبلت معامل التنسيق بالجامعات بمختلف المحافظات الطلاب لمساعدتهم في عملية تسجيل الرغبات، وتستمر في استقبالهم يوميًّا طوال أيام المرحلة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

ويتساءل طلاب الثانوية العامة حاليًّا، عن مصروفات الجامعات الحكومية، ومصروفات الكليات 2025، لتجهيز كل ما يتعلق بالقيد من أوراق ومستندات ورسوم دراسية، حيث يبدأ الطلاب في إجراءات إتمام قيدهم بالجامعات بمجرد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق.

موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

ومن المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 عقب إنتهاء تسجيل الرغبات وإغلاق موقع التنسيق، وبالتحديد خلال 48 ساعة من غلق باب التسجيل.

ومن المتوقع أن يعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات، عن مد التسجيل يوما إضافيا، بحيث ينتهي التسجيل في المرحلة الأولى عند الساعة السابعة من مساء الأحد الموافق 3 أغسطس 2025، لذلك يتوقع أن تعلن نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق بنهاية الأسبوع القادم.

مصروفات كليات الجامعات الحكومية 2025

تتباين مصروفات الجامعات الحكومية من جامعة لأخرى، وتختلف أيضا من كلية لأخرى، لكنها تقترب من الآتي:

مصروفات كلية الطب: تتراوح بين 25,000 و30,000 جنيه سنويًّا.

مصروفات كلية طب الأسنان: تتراوح بين 20,000 و25,000 جنيه سنويًّا.

مصروفات كلية الصيدلة: تتراوح بين 15,000 و20,000 جنيه سنويًّا.

مصروفات كلية الهندسة: تتراوح بين 10,000 و15,000 جنيه سنويًّا.

مصروفات كلية العلوم: تتراوح بين 5,000 و10,000 جنيه سنويًّا.

مصروفات كلية الزراعة: تتراوح بين 5,000 و8,000 جنيه سنويًّا.

مصروفات كلية الآداب: تتراوح بين 2,000 و5,000 جنيه سنويًّا.

مصروفات كلية التربية: تتراوح بين 2,000 و5,000 جنيه سنويًّا.

مصروفات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يتراوح سعر الساعة المعتمدة بين 650 جنيهًا، و800 جنيه.

مصروفات كلية التجارة: تتراوح بين 17500 و20,000 جنيه.

مصروفات الجامعات المصرية للطلاب الوافدين 2025

الطب البشري: 2100 دولار بالقاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط، و1800 دولار بباقي الجامعات.

طب الأسنان: 2100 دولا بالقاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط، و1800 دولار بباقي الجامعات.

الصيدلة: 1800 دولار بالقاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط، و1500 دولار بباقي الجامعات.

العلاج الطبيعي: 1800 دولار بالقاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط، و1500 دولار بباقي الجامعات.

الطب البيطري: 1500 دولار بالقاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط، و1200 دولار بباقي الجامعات.

الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي: 1800 دولار بالقاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط، و1500 دولار بباقي الجامعات.

الفنون الجميلة والفنون التطبيقية: 1050 دولارًا بالقاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط، و900 دولار بباقي الجامعات.

السياسة والاقتصاد: 1050 دولارًا بالقاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط، و900 دولار بباقي الجامعات.

الإعلام: 1050 دولارًا بالقاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط، و900 دولار بباقي الجامعات.

الألسن: 1050 دولارًا بالقاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط، و900 دولار بباقي الجامعات.

الكليات والمعاهد الأخرى: 1050 دولارًا بالقاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط، و900 دولار بباقي الجامعات.

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