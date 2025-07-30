الأربعاء 30 يوليو 2025
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تنسيق الجامعات 2025، قائمة مصروفات الجامعة البريطانية 2026/2025

الجامعة البريطانية
الجامعة البريطانية
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تنسيق الجامعات 2025.. يتساءل طلاب الثانوية العامة 2025، عبر مؤشرات البحث، عن مصروفات الجامعات الخاصة 2025/ 2026، استعدادا للتقديم واختيار إحداها للتسجيل بها.

ويترقب الطلاب إعلان مجلس الجامعات الخاصة، الحد الادنى لتنسيق الجامعات الخاصة 2025، لكي يعرف كل طالب الكلية المناسبة لمجموعه، ولكي يبدأ التنسيق الداخلي بالكليات لتحديد الأعداد المقبولة في كل كلية.

وأعلنت الجامعة البريطانية في مصر، مصروفاتها للعام الدراسي الجديد، والطلاب الجدد.
وتستعرض فيتو في هذا التقرير، قائمة بمصروفات كليات الجامعة البريطانية 2025 /2026.

مصروفات كليات الجامعة البريطانية 2025/2026

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر رسميا عن مصروفاتها الدراسية، للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026، والتي جاءت كالتالي: 
قسمت الجامعة البريطانية المصروفات وفقا لـ 4 فئات كالتالي:

  • كلية الهندسة

الفئة: C: 290,000
الفئة B: 266,000
الفئة A: 242,000
الفئة A*: 226,000

  • كلية الفنون والتصميم

الفئة C: 240,000
الفئة B: 223,500
الفئة A: 207,000
الفئة A*: 196,000

  • كلية هندسة الطاقة والبيئة

الفئة C: 230,000
الفئة B: 215,000
الفئة A: 200,000
الفئة A*: 190,000

  • كلية المعلوماتية وعلوم الحاسوب

الفئة C: 260,000
الفئة B: 240,500
الفئة A: 221,000
الفئة A*: 208,000

  • كلية إدارة الأعمال

الفئة C: 265,000
الفئة B: 244,750
الفئة A: 224,500
الفئة A*: 211,000

  • كلية العلوم السياسية

الفئة C: 190,000
الفئة B: 181,000
الفئة A: 172,000
الفئة A*: 166,000

  • كلية الاقتصاد

الفئة C: 190,000
الفئة B: 181,000
الفئة A: 172,000
الفئة A*: 166,000

  • كلية الإعلام

الفئة C: 195,000
الفئة B: 185,250
الفئة A: 175,500
الفئة A*: 169,000

  • كلية علم النفس

الفئة C: 220,000
الفئة B: 206,500
الفئة A: 193,000
الفئة A*: 184,000

  • كلية القانون

الفئة C: 190,000
الفئة B: 181,000
الفئة A: 172,000
الفئة A*: 166,000

  • كلية طب الأسنان

الفئة C: 330,000
الفئة B: 302,000
الفئة A: 288,000
الفئة A: 274,000

  • كلية الصيدلة الإكلينيكية

الفئة C: 220,000
الفئة B: 194,500
الفئة A: 169,000
الفئة A*: 152,000

  • كلية الصيدلة العامة

الفئة C: 210,000
الفئة B: 186,000
الفئة A: 162,000
الفئة A*: 146,000

  • كلية التمريض

الفئة C: 79,000
الفئة B: 75,400
الفئة A: 71,800
الفئة A*: 69,400

  • كلية العلاج الطبيعي:

الفئة C: 230,000
الفئة B: 216,500
الفئة A: 203,000
الفئة A*: 194,000

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