تنسيق الجامعات 2025، قائمة مصروفات الجامعة البريطانية 2026/2025

تنسيق الجامعات 2025.. يتساءل طلاب الثانوية العامة 2025، عبر مؤشرات البحث، عن مصروفات الجامعات الخاصة 2025/ 2026، استعدادا للتقديم واختيار إحداها للتسجيل بها.

ويترقب الطلاب إعلان مجلس الجامعات الخاصة، الحد الادنى لتنسيق الجامعات الخاصة 2025، لكي يعرف كل طالب الكلية المناسبة لمجموعه، ولكي يبدأ التنسيق الداخلي بالكليات لتحديد الأعداد المقبولة في كل كلية.

وأعلنت الجامعة البريطانية في مصر، مصروفاتها للعام الدراسي الجديد، والطلاب الجدد.

وتستعرض فيتو في هذا التقرير، قائمة بمصروفات كليات الجامعة البريطانية 2025 /2026.

مصروفات كليات الجامعة البريطانية 2025/2026

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر رسميا عن مصروفاتها الدراسية، للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026، والتي جاءت كالتالي:

قسمت الجامعة البريطانية المصروفات وفقا لـ 4 فئات كالتالي:

كلية الهندسة

الفئة: C: 290,000

الفئة B: 266,000

الفئة A: 242,000

الفئة A*: 226,000

كلية الفنون والتصميم

الفئة C: 240,000

الفئة B: 223,500

الفئة A: 207,000

الفئة A*: 196,000

كلية هندسة الطاقة والبيئة

الفئة C: 230,000

الفئة B: 215,000

الفئة A: 200,000

الفئة A*: 190,000

كلية المعلوماتية وعلوم الحاسوب

الفئة C: 260,000

الفئة B: 240,500

الفئة A: 221,000

الفئة A*: 208,000

كلية إدارة الأعمال

الفئة C: 265,000

الفئة B: 244,750

الفئة A: 224,500

الفئة A*: 211,000

كلية العلوم السياسية

الفئة C: 190,000

الفئة B: 181,000

الفئة A: 172,000

الفئة A*: 166,000

كلية الاقتصاد

الفئة C: 190,000

الفئة B: 181,000

الفئة A: 172,000

الفئة A*: 166,000

كلية الإعلام

الفئة C: 195,000

الفئة B: 185,250

الفئة A: 175,500

الفئة A*: 169,000

كلية علم النفس

الفئة C: 220,000

الفئة B: 206,500

الفئة A: 193,000

الفئة A*: 184,000

كلية القانون

الفئة C: 190,000

الفئة B: 181,000

الفئة A: 172,000

الفئة A*: 166,000

كلية طب الأسنان

الفئة C: 330,000

الفئة B: 302,000

الفئة A: 288,000

الفئة A: 274,000

كلية الصيدلة الإكلينيكية

الفئة C: 220,000

الفئة B: 194,500

الفئة A: 169,000

الفئة A*: 152,000

كلية الصيدلة العامة

الفئة C: 210,000

الفئة B: 186,000

الفئة A: 162,000

الفئة A*: 146,000

كلية التمريض

الفئة C: 79,000

الفئة B: 75,400

الفئة A: 71,800

الفئة A*: 69,400

كلية العلاج الطبيعي:

الفئة C: 230,000

الفئة B: 216,500

الفئة A: 203,000

الفئة A*: 194,000

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