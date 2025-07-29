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تنسيق الجامعات 2025، مؤشرات تنسيق كليات طب الأسنان بالجامعات الحكومية

مؤشرات تنسيق كليات
مؤشرات تنسيق كليات طب أسنان 2025
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تنسيق الجامعات 2025.. يتساءل طلاب الثانوية العامة 2025، شعبة علمي علوم، عبر شبكة الانترنت، عن مؤشرات القبول بكليات طب الأسنان 2025 بالجامعات الحكومية.

وانطلقت مساء الإثنين، أعمال المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات 2025، حيث يستمر الطلاب في تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني، حتى يوم السبت الموافق 2 أغسطس 2025، وفقا للحد الأدنى المحدد للمرحلة.

وتستعرض فيتو خلال هذا التقرير، مؤشرات الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان، بالجامعات الحكومية 2025، بالإضافة إلى نتيجة تنسيق كليات طب الأسنان 2024، حتى يتمكن الطلاب من الوقوف على مدى اقتراب مجموعهم من الحد الأدنى للكلية.

نتيجة تنسيق كليات طب الأسنان 2024

أعلن وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، نتيجة تنسيق كليات طب الأسنان 2024،والتي جاءت كالتالي:

طب أسنان المنصورة 93.90%
طب أسنان جنوب الوادي 93.41%
طب أسنان طنطا 93.05%
طب أسنان أسيوط 93.05%
طب أسنان كفر الشيخ 93.05%
طب أسنان الزقازيق 93.05%
طب أسنان المنيا 93.05%
طب أسنان المنوفية 92.93%
طب أسنان عين شمس 92.93% 
طب أسنان القاهرة 92.93%
طب أسنان الإسكندرية 92.93%
طب أسنان قناة السويس92.93%
طب أسنان السويس 92.80%
طب أسنان الفيوم 92.80%
طب أسنان بني سويف 92.80%

مؤشرات تنسيق كليات طب أسنان 2025

يترقب طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم، الإعلان عن الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان 2025.

ومن المتوقع أن يرتفع تنسيق كلية طب أسنان هذا العام، عن العام الماضي 2024، وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي، من الأعداد المقررة للطلاب في المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025.
ومن المتوقع أن يقترب تنسيق كليات طب الأسنان 2025 من النحو التالي:

طب أسنان المنصورة  94%
طب أسنان جنوب الوادي 94%
طب أسنان طنطا 93.50 %
طب أسنان أسيوط 93.50 %
طب أسنان كفر الشيخ 93.50 %
طب أسنان الزقازيق 93.50 %
طب أسنان المنيا 93.50 %
طب أسنان المنوفية 93%
طب أسنان عين شمس 93% 
طب أسنان القاهرة 93%
طب أسنان الإسكندرية 93%
طب أسنان قناة السويس93%
طب أسنان السويس 93%
طب أسنان الفيوم 93%
طب أسنان بني سويف 93%

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