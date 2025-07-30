رئيس الأكاديمية العربية يشارك في احتفالية العيد الوطني المغربي بالقاهرة

شارك الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في احتفالية العيد الوطني للمملكة المغربية، التي أقامها السفير محمد أيت أوعلي، سفير المملكة المغربية بالقاهرة.

وجاءت مشاركة الدكتور عبدالغفار في هذا الحدث الدبلوماسي المتميز تأكيدًا على عمق الروابط التاريخية بين البلدين، وعلى الدور الذي تضطلع به الأكاديمية العربية بصفتها إحدى منظمات جامعة الدول العربية في تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الدول العربية.

أهمية التعاون بين مصر والمغرب في مجال التعليم العالي والتدريب البحري

وخلال الحفل، قدّم الدكتور رئيس الأكاديمية العربية لعلوم والتكنولوجيا تهانيه للمملكة المغربية قيادةً وحكومةً وشعبًا، مشيدًا بما حققته المملكة من إنجازات تنموية واقتصادية وعلمية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

كما ثمّن العلاقات المتميزة التي تربط الأكاديمية العربية بالمؤسسات التعليمية والبحثية في المملكة المغربية، مؤكدًا على أهمية تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب البحري.

وشهدت الاحتفالية حضور عدد من السفراء العرب والأجانب، إلى جانب نخبة من الشخصيات الدبلوماسية والأكاديمية، ما يعكس المكانة التي تحظى بها المملكة المغربية على الساحة الإقليمية والدولية

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