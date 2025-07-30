تنسيق الجامعات 2025، تنبيه هام من التعليم العالي لطلاب الحافز الرياضي قبل تسجيل الرغبات

تنسيق الجامعات 2025.. انطلقت أمس الثلاثاء عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.

وتستمر المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، حتى يوم السبت القادم 2 أغسطس 2025، وتستقبل معامل التنسيق بالمحافظات الطلاب يوميا خلال أيام المرحلة الأولى المحددة من جانب وزارة التعليم العالي، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

وأعلنت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، وشعبها الثلاث علمي علوم ورياضة وأدبي، وجاء كالتالي:

أولا: النظام الحديث

الشعبة العلمية بواقع 293 درجة فأكثر أى بنسبة 91.56% فأكثر بإجمالي 21853 طالبا.

الشعبة الهندسية 283 درجة فأكثر أى بنسبة 88.44 % فأكثر بإجمالى 16577 طالبا.

الشعبة الأدبية 233 درجة فأكثر أى بنسبة 72.81 % بإجمالى 54073 طالبا.

وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب من النظام الجديد 92503.

ثانيا: النظام القديم

الشعبة العلمية 350 درجة فأكثر أى بنسبة مئوية 85.37% فأكثر بإجمالي 1411 طالبا.

الشعبة الهندسية 335 درجة فأكثر أى بنسبة 81.71% فأكثر بإجمالى 280 طالبا.

الشعبة الأدبية 270 درجة فأكثر أى بنسبة 65.85 % بإجمالي 527 طالبا.

ويكون إجمالى عدد طلاب النظام القديم 2218 طالبا.

ويكون بذلك إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى من النظامين الحديث والقديم لهذه المرحلة 94721 طالبا.

تنبيه هام للطلاب الحاصلين على الحافز الرياضي قبل تسجيل الرغبات

وجهت وزارة التعليم العالي، تنبيه هام من خلال مكتب التنسيق، للطلاب الحاصلين على الحافز الرياضي.

وأكد مكتب التنسيق، أنه على الطلاب الحاصلين على حافز رياضى التقدم مباشرة لمكتب التنسيق الرئيسى بالقاهرة وألا يتقدمون لتسجيل رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

طريقة إضافة درجات الحافز الرياضي في تنسيق الجامعات 2025

وفقا للقرار الوزاري الصادر من وزير التعليم العالي برقم 1177، والذي يحدد قواعد قبول الطلاب في الجامعات، فإن طريقة إضافة واحتساب درجات الحافز الرياضي في تنسيق الجامعات جاءت كالتالي:

أقرت القواعد الجديدة أنه سيجري الاستمرار في إضافة درجات الحافز الرياضي وفقًا للمعمول به في الأعوام السابقة، مع مراعاة التنبيه على أن تقوم الوزارات المختصة بإرسال كشوف أسماء الطلاب المستحقين للحافز الرياضي إلى وزارة التربية والتعليم لاعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإرسال هذه الكشوف بعد اعتمادها لمكتب التنسيق قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة المصرية.

ولا يجوز إضافة درجات الحافز الرياضي في حالة إرسال هذه الكشوف بعد الموعد المحدد سالف الذكر.

كما منح القرار أحقية للطلاب اللاعبين واللاعبات من طلاب الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة الذين لم يستكملوا في مرحلة التعليم قبل الجامعي اثني عشر عامًا دراسيًا، لدرجات الحافز الرياضي واحتسابهم ضمن الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، في ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بجلسته بتاريخ 2021/6/19 المتضمن ما يلي:

"يتم تطبيق ما تقرره وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة من حيث السنوات الدراسية المطلوبة ومدى معادلتها لشهادة الثانوية العامة المصرية، وعدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية معادلة للشهادة الثانوية العامة المصرية بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطالب اثني عشر عامًا في التعليم قبل الجامعي والاكتفاء في هذا الصدد بتقديم شهادة صادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفيد بأن الشهادة الحاصل عليها الطالب معادلة للشهادة الثانوية العامة المصرية وأنه قد استوفى متطلبات الحصول على مراحل التعليم قبل الجامعي". مع التأكيد على أن الطالب يتحدد مركزه القانوني ويعامل بالمجموع الحاصل عليه سنة التقدم لمكتب التنسيق ويتم تنسيقه بذلك المجموع لمرة واحدة.

يتم ترتيب الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق لتحديد من يقبل منهم بكليات ومعاهد الجامعات وتحديد الحد الأدنى للقبول بكل كلية أو معهد لكل نوع شهادة على حده في ضوء ما يلي:

(أ) أسبقية مجموع الدرجات الحاصل عليه الطلاب في شهاداتهم الناجحين فيها.

(ب) النجاح في اختبارات القدرات للكليات التي تشترط ذلك.

(ج) ترتيب رغبات الطلاب.

(د) الأعداد المقرر قبولها لكل نوع شهادة.

(أ) أسبقية مجموع الدرجات الحاصل عليه الطلاب في شهاداتهم الناجحين فيها. (ب) النجاح في اختبارات القدرات للكليات التي تشترط ذلك. (ج) ترتيب رغبات الطلاب. (د) الأعداد المقرر قبولها لكل نوع شهادة. عدد رغبات التنسيق التي يختارها الطالب عند إدخال رغباته على برنامج التنسيق الإلكتروني (75) رغبة لكل الشهادات التي تتقدم لمكتب التنسيق.

التأكيد على الطلاب المصريين أن القبول بمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد يقتصر على الشهادات الأصلية والموثقة فقط ولا يقبل أي مستند آخر عوضًا عن ذلك.

حداثة المؤهل في جميع الشهادات (الثانوية العامة المصرية - الثانوية المعادلة العربية والأجنبية - الشهادات الفنية - الثانوية الأزهرية) شرط أساسي لتقدم الطلاب الحاصلين على هذه الشهادات لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، فعند التقدم لتنسيق العام الجامعي 2029/2025 يلزم أن تكون شهادة الثانوية العامة المصرية أو المعادلة "العربية والأجنبية" أو الشهادات الفنية أو الثانوية الأزهرية قد اجتازها الطالب في العام الدراسي 2025 /2024 ولا يقبل طلاب سنوات سابقة.

يتم ترشيح الطلاب المصريين لكليات الجامعات الحكومية المصرية عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد فقط ولا تقبل الجامعات الحكومية المصرية طلابًا مصريين عن طريقها مباشرة.

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