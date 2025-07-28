الأكاديمية العربية تحصد 7 منح من برنامج "إيراسموس بلس" الأوروبي

حققت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إنجازًا باهرًا بحصولها على سبع منح تمويلية من برنامج "إيراسموس بلس" الأوروبي لعام 2025 وبذلك، تستحوذ الأكاديمية على النصيب الأكبر من المنح المخصصة لمصر هذا العام، وهو ما يعكس مكانتها المتزايدة كمركز للتميز الأكاديمي.

وتجدر الإشارة إلى أن الأكاديمية تشارك بفاعلية في برنامج إيراسموس بلس منذ عام 2010، وبفضل جهودها المتواصلة، أصبحت من أكثر الجامعات في مصر والشرق الأوسط حصولًا على تمويل من هذه المنح، التي تساهم بشكل كبير في تطوير المقررات والمناهج الدراسية، ورفع كفاءة المعامل، وتدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب في جامعات أوروبية على أحدث طرق التدريس.

الأكاديمية العربية تحصل على 17 منحة من برنامج إيراسموس بلس

هذا النجاح ليس وليد الصدفة، إذ حصلت الأكاديمية على 17 منحة من أصل 21 منحة خصصت لمصر في الدورات من 2022 حتى 2025، مما يؤكد امتلاكها لكوادر شابة قادرة على صياغة وتنفيذ مشاريع بحثية مبتكرة.

تتوزع المشاريع السبع الفائزة على تخصصات حيوية ومستقبلية، لتؤكد التزام الأكاديمية بالابتكار وتطوير التعليم.

ففي مجال الهندسة الكهربية، يهدف مشروع e-Twin، بمشاركة الدكتور أحمد جبالة، إلى تطوير مقررات الماجستير في "Real Time Simulator" بكلية الهندسة والتكنولوجيا بأبو قير، بالتعاون مع شركاء من فرنسا، إيطاليا، تونس، والجامعة الألمانية الدولية بمصر، بميزانية كلية قدرها 444 ألف يورو.

وفي ذات السياق، يركز مشروع Health-Tech، بمشاركة الدكتور مصطفى عبد الجليل والدكتورة أمنية عطا الله، على تطوير مقررات الماجستير في الهندسة الطبية بمقر العلمين، بالتعاون مع شركاء من إسبانيا، تركيا، تونس، وجامعة طنطا، وبنفس الميزانية.

إنجاز غير مسبوق 17 منحة أوروبية للأكاديمية العربية في 4 سنوات تؤكد قوة البحث العلمي

أما في سياق التطور الحضاري، يسعى مشروع Equal City، بمشاركة م. رانيا السيد صابر، لتطوير مقررات البكالوريوس في قسم العمارة والتصميم البيئي بفرع العلمين، بميزانية كلية تبلغ 888 ألف يورو، ويضم شركاء من اليونان، تركيا، تونس، الأردن، وجامعة النهضة في بني سويف. على صعيد اللوجستيات والنقل الدولي، يهدف مشروع Lead MEAN، بمشاركة الدكتور أحمد حسين والدكتور محمود بركات، إلى إنشاء معمل متطور للـ "Packaging" بكلية النقل الدولي واللوجستيات بأبو قير، بميزانية 444 ألف يورو، بالتعاون مع شركاء من تونس، اليونان، إيطاليا، وجامعة بدر.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي مشروع SOFT، بمشاركة الدكتورة سارة الجزار، لتطوير مقررات البكالوريوس في مجال "Block Chain" للأنظمة الزراعية بنفس الكلية، بميزانية 870 ألف يورو، بالشراكة مع جامعات من الأردن (جامعة البلقاء)، إيطاليا، اليونان، وجامعة جنوب الوادي بمصر.

وفي مجال النقل البحري والتكنولوجيا، يركز مشروع Safer، بمشاركة الدكتور كريم طنبل، على تطوير مقررات البكالوريوس بكلية النقل البحري والتكنولوجيا، بميزانية كلية 850 ألف يورو، ويضم شركاء من اليونان، بلغاريا، أوكرانيا، الأردن، وجامعة هليوبوليس بمصر.

ختامًا، يقود الدكتور خالد السقطي مشروع HELIUM، الذي يهدف إلى تطوير مقررات دراسية بكلية النقل الدولي واللوجستيات بمقر مصر الجديدة. هذه المشاريع تجسد الرؤية الطموحة للأكاديمية نحو مستقبل تعليمي وبحثي واعد.

"عبد الغفار" يشيد بجهود فريق البحث العلمي بعد فوز الأكاديمية بـ 7 منح أوروبية

وفي غضون ذلك، تقدم الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأسرة الأكاديمية، بخالص التهنئة إلى أعضاء هيئة التدريس والباحثين الذين حققوا هذا الإنجاز غير المسبوق بفوزهم بالمنح السبع، والذي تم بالتعاون مع شركاء من دول أوروبية وأفريقية، وقد جاء هذا الإنجاز تحت إشراف الأستاذ الدكتور ياسر جابر، عميد البحث العلمي والابتكار.

كما أشاد عبد الغفار بجهود الباحثين الفائزين الذين ساهموا بجهودهم وأفكارهم في تحقيق هذا الإنجاز اللافت، حيث تضم هذه الكوكبة كلًا من: الدكتور كريم طنبل، الأستاذ الدكتور خالد السقطي، الدكتورة سارة الجزار، الدكتور مصطفى عبد الجليل، الدكتورة أمنية عطا الله، الدكتور أحمد حبالة، الدكتور أحمد حسين، والدكتور محمود بركات.

ومن المتوقع أن تبدأ هذه المشاريع في أكتوبر 2025 وتستمر لمدة ثلاثة أعوام حتى أواخر عام 2028.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.