الأربعاء 30 يوليو 2025
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خارج الحدود

بيان عاجل من أمين حزب الله بشأن نزع سلاح الجماعة اللبنانية

نعيم قاسم، فيتو
نعيم قاسم، فيتو

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، إنه لا علاقة لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل بمسألة سلاح الحزب لأنها شأن داخلي، مضيفا أن اتفاق وقف إطلاق النار شكّل مكسبا لنا ولإسرائيل، وسلاحنا شأن داخلي لبناني.

 

نزع سلاح حزب الله

وتابع الأمين العام لـ حزب الله نعيم قاسم أن  إسرائيل قد تتوسع أكثر في لبنان إذا حققت أهدافها بنزع السلاح.. حزب الله ليس ضعيفا وله حضور سياسي وشعبي في لبنان.. عندما أصبحت الدولة مسؤولة لم نعد مسؤولين عن التصدي لمواجهة العدوان.. إسرائيل واصلت خرق وقف إطلاق النار للضغط علينا".

 

استمرار الهجمات على لبنان

واستطرد نعيم قاسم قائلا إن  اتفاق وقف إطلاق النار محصور بجنوب نهر الليطاني.. إسرائيل والولايات المتحدة متواطئتان في استمرار الهجمات على لبنان.. واشنطن تريد خلق مشكلة في لبنان وتضغط علينا عبر إسرائيل".

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