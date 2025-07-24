حزب الله: تصويت الكنيست على فرض السيادة بالضفة يعكس الطبيعة التوسعية للمشروع الإسرائيلي

أدان "حزب الله اللبناني" تصويت الكنيست الإسرائيلي على اقتراح يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.

الطبيعة التوسعية للمشروع الإسرائيلي

واعتبر حزب الله في بيان اليوم الخميس، أن هذا القرار "يعكس الطبيعة التوسعية للمشروع الإسرائيلي الذي يتجاوز الاتفاقيات الدولية ويسعى لتصفية القضية الفلسطينية".

وأكد أن "ترك هذا الوحش المتفلت الذي ينهش بجسد الأمة، سيدفعه للتمادي أكثر وأكثر، وهو لن يقف عند ‏حدود الضفة أو القدس أو فلسطين بل ستشمل مخططاته كامل المنطقة، ولن يكون أحد بمنأى عن تلك ‏المشاريع الشيطانية، وليس ما يجري في لبنان وسوريا من خلال الاعتداءات المتواصلة والتوغلات ‏المستمرة واحتلال الأراضي، وكذلك العدوان على اليمن العزيز، إلا استكمالا لتلك المشاريع". ‏

المسؤوليات التاريخية لمساندة الشعب الفلسطيني

وأكد الحزب: "وقوفه الثابت والمبدئي إلى جانب الشعب الفلسطيني لِتحرير ‏أرضه، وهو الذي سيسقط بمقاومته وبِسواعد مجاهديه كل المخططات الصهيونية".

وحمل: "الدول العربية ‏والإسلامية وكل الشعوب الحرة وأحرار العالم، المسؤوليات التاريخية لمساندة الشعب الفلسطيني، والعمل ‏بكل قوة لإحباط هذه المخططات التي تستهدف الجميع". ‏

ووافق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 71 نائبا من أصل 120 على مقترح يدعو إلى ضم الضفة الغربية وغور الأردن، في خطوة تعكس توجها لتثبيت السيادة الإسرائيلية على المناطق المحتلة، وجرت في الكنيست مناقشات تمهيدا للتصويت على هذا القرار الذي قدمه عدد من أعضاء الائتلاف الحاكم قبل بدء العطلة الصيفية.

خطوة أساسية لتعزيز أمن إسرائيل

وحظي المقترح بدعم كافة أحزاب الائتلاف الحاكم بالإضافة إلى حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض، وأكد وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين تأييده للمشروع معلنا نيته التصويت لصالحه، في حين دعا رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات بنيامين، يسرائيل غانتس، الحكومة إلى تنفيذ القرار وتحويله إلى واقع عملي، مشيرا إلى أن فرض السيادة على تلك المناطق يعد خطوة أساسية لتعزيز أمن إسرائيل.

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