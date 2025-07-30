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محافظات

محافظ الإسماعيلية: نسعى لتعزيز السياحة البيئية وتنشيط المقومات الطبيعية بالمحافظة

اللواء أكرم محمد
اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على أن المحافظة دعم السياحة البيئية فى المحافظة، وذلك من خلال استغلال الأحداث والفعاليات التي تشهدها المحافظة ومن أهمها مهرجان المانجو.  

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الترويج الإعلامي للسياحة في محافظة الإسماعيلية 

وطالب اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، كافة وسائل الإعلام  خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل النسخة الثالثة لمهرجان المانجو، بالمساهمة في الترويج للسياحة في محافظة الإسماعيلية، سواء كانت سياحة بيئية أو شاطئية وذلك لخلق المزيد من فرص العمل للشباب من خلال انعاش المنشآت السياحية.

 

السياحة البيئية في الإسماعيلية 

وأشار محافظ الإسماعيلية، إلى أن المحافظة تمتلك العشرات من المعالم والأماكن، والمنشآت السياحية من متاحف وفنادق وشواطئ  بالإضافة المزارع الشاسعة والمعروفة بزراعة المانجو والتى اصبحت تستقبل عشرات الزيارات يوميا مما يزيد فكرة الترويج السياحي للمحافظة. 

 

كما أكد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، أن المساحة المنزرعة بمحصول المانجو بالمحافظة تبلغ 120 ألف فدان، وتنتج ما يقرب من 125 ألف طن سنويا.  

 

الإسماعيلية تحصل على نصيب الأسد من التصدير للخارج  

وأشار محافظ الإسماعيلية، خلال انعقاد فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل النسخة الثالثة من مهرجان المانجو أن 40 % من ناتج التصدير المحلي لمحصول المانجو يخرج من محافظة الإسماعيلية.  

 

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، كشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بعدد النسخة الثالثة لمهرجان المانجو والتي شملت الإعلان عن برنامج المهرجان ومراسم حفل الافتتاح وكافة الفعاليات التي تقام على هامش النسخة الثالثة للمهرجان. 

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