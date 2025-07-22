محافظ الإسماعيلية يفتتح مركز تدريب البيطريين بحي ثاني (صور)

ويشهد أول حالة تطعيم ضد مرض السعار ضمن مبادرة "إيد واحدة ضد السعار"

افتتح اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، مركز تدريب الأطباء البيطريين، والمستشفى البيطري للحيوانات الأليفة، بحي ثاني مدينة الإسماعيلية.

أبرز الحضور خلال الافتتاح

وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، دكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، اللواء دكتور أيمن منير زكي رئيس الخدمات البيطرية للقوات المسلحة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، دكتور محمود المهدي رئيس قسم صحة الحيوان في شمال شرق وغرب أفريقيا في شركة "بوهرنجر إنجلهايم"، دكتور هاني عبد الخالق مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية.

جانب من مراسم الافتتاح، فيتو

جانب من مراسم الافتتاح، فيتو

محتويات مركز التدريب

وتفقد "أكرم" ومرافقوه مركز تدريب الأطباء البيطريين، والذي يحتوي علي قاعات تدريب وأماكن لإقامة الأطباء البيطريين المتدربين، بجانب تفقد المستشفى البيطري للحيوانات الأليفة الملحق بمركز التدريب، والذي يوفر خدمات الكشف، العمليات، الصيدلية، واستضافة الحيوانات الأليفة.

جانب من مراسم الافتتاح، فيتو

جانب من مراسم الافتتاح، فيتو

أول حالة تطعيم ضد مرض السعار

كما شهد محافظ الإسماعيلية، أول حالة تطعيم ضد مرض السعار ضمن مبادرة "إيد واحدة ضد السعار"، والتي تم إطلاقها بمحافظة الإسماعيلية اليوم، بعد أن وقَّعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية مذكرة تفاهم مع شركة "بوهرنجر إنجلهايم"، الشركة الرائدة في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية، لتعزيز جهود التصدي لمرض السعار الذي ينتقل عن طريق الكلاب، وتجسد هذه الخطوة أول شراكة من نوعها بين القطاعين العام والخاص.





جانب من مراسم الافتتاح، فيتو

جانب من مراسم الافتتاح، فيتو

وثمَّن اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، انطلاقة هذه الشراكة من محافظة الإسماعيلية والتي من شأنها التصدي للمخاطر الصحية العامة لمرض السعار في مصر.



جانب من مراسم الافتتاح، فيتوجانب من مراسم الافتتاح، فيتوجانب من مراسم الافتتاح، فيتوجانب من مراسم الافتتاح، فيتو

مشيرًا إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي تأكيدًا على التزام الدولة المصرية، بكافة أجهزتها ومؤسساتها، بالعمل الجاد والمستمر لحماية صحة المواطن المصري، والحفاظ على التوازن البيئي والصحي في جميع ربوع الوطن.



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