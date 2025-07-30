الأربعاء 30 يوليو 2025
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يكشف تفاصيل مهرجان المانجو في نسخته الثالثة (فيديو)

جانب من فعاليات المؤتمر،
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرا، من قاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة الإسماعيلية، وذلك لتغطية المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان المانجو في نسخته الثالثة.  

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تفاصيل النسخة الثالثة لمهرجان المانجو بالإسماعيلية 

وكشف اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عن كافة التفاصيل المتعلقة بعدد النسخة الثالثة لمهرجان المانجو والتي شملت الإعلان عن برنامج المهرجان ومراسم حفل الافتتاح وكافة الفعاليات التي تقام على هامش النسخة الثالثة للمهرجان. 

 

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

ومن جانبه أكد أشرف سليمان مدير عام إدارة السياحة في محافظة الإسماعيلية، أن برنامج المهرجان هذا العام يشمل تنظيم العشرات من الفعاليات والتي تبدأ بديفيليه حفل الافتتاح والذى يقام بشارع محمد على بوسط مدينة الإسماعيلية، ويشمل عروضا فنية متنوعة منها العروض الخاصة بالفلكلور والتراث الشعبي الإسماعيلي والسمسمية.  

 

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

وأضاف أن فعاليات المهرجان ستنطلق  فور إعطاء اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية إشارة البدء.  

كما تشمل فعاليات مهرجان المانجو سوق المانجو العام من 12 ظهرًا لـ 11 مساءً بحديقة نمرة 6، بوجود أجود أنواع المانجو الطازج، وعروض موسيقية حيّة من 7 لـ 11 مساءً.  

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

كما تتضمن الفعاليات عقد بازار كبار الزوار – VIP Mango Bazaar من 7 مساءً حتى منتصف الليل بالقرية الأولمبية، ويشمل تذوق مانجو نادرة، والتعرف على الأنواع المميزة.  

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

ووجه محافظة الإسماعيلية الدعوة لمواطني المحافظة وعشاق المانجو الإسماعيلاوي لحضور فعاليات المهرجان. 

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