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محافظ الإسماعيلية: تخصيص منافذ للبيع طوال مدة النسخة الثالثة لمهرجان المانجو

اللواء أكرم جلال
اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو

أعلن اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، عن نشر عدد من منافذ بيع المانجو طوال مدة إقامة النسخة الثانية من مهرجان المانجو والتي من المقرر أن تنطلق يوم الجمعة الموافق الـ8 من شهر أغسطس المقبل.  

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إقامة 4 منافذ لبيع المانجو 

وأشار محافظ الإسماعيلية، إلى إنه بالتعاون مع الغرفة التجارية، تقرر إقامة 4 منافذ لبيع المانجو داخل المدينة، بالإضافة إلى نشر منافذ أخرى بمراكز ومدن الإسماعيلية، وذلك على هامش النسخة الثالثة لمهرجان المانجو.  

أكد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، أن المساحة المنزرعة بمحصول المانجو بالمحافظة تبلغ 120 ألف فدان، وتنتج ما يقرب من 125 ألف طن سنويا.  

 

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وأشار محافظ الإسماعيلية، خلال انعقاد فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل النسخة الثالثة من مهرجان المانجو إلى أن 40 % من ناتج التصدير المحلي لمحصول المانجو يخرج من محافظة الإسماعيلية.  

 

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، كشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بعدد النسخة الثالثة لمهرجان المانجو والتي شملت الإعلان عن برنامج المهرجان ومراسم حفل الافتتاح وكافة الفعاليات التي تقام على هامش النسخة الثالثة للمهرجان. 

 

ومن جانبه أكد أشرف سليمان مدير عام إدارة السياحة في محافظة الإسماعيلية، على أن برنامج المهرجان هذا العام يشمل تنظيم العشرات من الفعاليات والتي تبدأ بديفيلية حفل الافتتاح والذى يقام بشارع محمد على بوسط مدينة الإسماعيلية، ويشمل عروضا فنية متنوعة منها العروض الخاصة بالفلكلور والتراث الشعبي الإسماعيلي والسمسمية.   

كما تشمل فعاليات مهرجان المانجو سوق المانجو العام من 12 ظهرًا لـ 11 مساءً بحديقة نمرة 6، بوجود أجود أنواع المانجو الطازج، عروض موسيقية حيّة من 7 لـ 11 مساءً بالإضافة إلى عقد بازار كبار الزوار – VIP Mango Bazaar من 7 مساءً حتى منتصف الليل بالقرية الأولمبية، ويشمل تذوق مانجو نادرة، والتعرف على الأنواع المميزة.  

وجه محافظة الإسماعيلية الدعوة لكافة شعب الإسماعيلية ومحبي المانجو الإسماعيلاوي لحضور فعاليات المهرجان. 

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