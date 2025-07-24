نائب محافظ الإسماعيلية يشيد ببرامج الأكاديمية الوطنية للتدريب وخريجيها (صور)

أشاد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية ، بالدور الكبير الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، في إعداد الكوادر الشابة وخاصة النسائية من خلال عقد برنامج "المرأة تقود".

ووجه التهنئة للدكتورة سلافة جويلي لتوليها منصب المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور طاهر نصر بمناسبة تعيينه نائبًا للمدير التنفيذي.

جانب من ختام البرنامج، فيتو

جانب من ختام البرنامج، فيتو

دور المرأة في مشروع تنمية الأسرة المصرية

وأشار نائب محافظ الإسماعيلية إلى أن خريجات هذا البرنامج سيكونون خير سفراء للتوعية بأهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في محافظة الإسماعيلية، مؤكدًا على الدور المحوري الذي تقوم به المرأة المصرية في هذا المشروع.



جاء ذلك خلال ختام فعاليات البرنامج التدريبي للدفعة الثالثة لبرنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» بمحافظة الإسماعيلية، والذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور الدكتور أحمد جمال منسق البرنامج من الأكاديمية الوطنية للتدريب.



جانب من ختام البرنامج، فيتو

جانب من ختام البرنامج، فيتو

جانب من ختام البرنامج، فيتو

ووجه نائب محافظ الإسماعيلية، التهنئة للمتدربات بمناسبة التخرج واجتيازهم البرنامج التدريبي بتفوق ونجاح، مثمنًا دور الأكاديمية في دعم وتعزيز وتطوير الثروة البشرية لتأهيلها لقيادة عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في المجتمع نحو مستقبل أفضل من خلال مبادراتها وبرامجها وتدريباتها المتميزة بأعلى جودة وأرقى مستوى.

جانب من ختام البرنامج، فيتو

جانب من ختام البرنامج، فيتو

جانب من ختام البرنامج، فيتو

جانب من ختام البرنامج، فيتو

عدد المتدربات بالإسماعيلية

البرنامج التدريبي للدفعة الثالثة لبرنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» بمحافظة الإسماعيلية أقيم بالقرية الأولمبية بمحافظة الإسماعيلية، ويبلغ عدد المتدربات 44 سيدة من كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة.

الهدف من عقد برنامج المرأة تقود

ويهدف التدريب إلى إعداد قائدات متميزات من خلال برامج متخصصة في القيادة الاستراتيجية، وصناعة القرار، وإدارة التغيير، والحوكمة المؤسسية، بما يرسّخ مفاهيم الإدارة الحديثة ويعزز كفاءة الجهاز الإداري بالدولة وإعداد كوادر عبر منهج تدريبي متكامل يتناول مهارات التحليل، والاتصال الفعّال، وإدارة الفرق، وتخطيط المبادرات، لضمان استمرارية التميز القيادي وتحقيق رؤية الاستراتيجية الدولة المصرية ٢٠٣٠.

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