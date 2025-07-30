كيف يردع القانون السحرة والدجالين ويمنعهم من التلاعب بالمواطن؟

الدجل والشعوذة الدجاجة التي تبيض ذهبا للدجالين في بلادنا وما اكثرهم، وهؤلاء يستغلون البسطاء والأثرياء على حد سواء، ويعدونهم بحلول سحرية لمشاكلهم مع أن القانون يجرم هذه المعاملات بالجملة.

موقف القانون من السحر

على الرغم من أن القانون المصري لا يحتوي على نص صريح يجرّم السحر والدجل، إلا أن الأفعال التي يرتكبها الدجالون غالبًا ما تُعدُّ جريمة نصب واحتيال، ويعاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، حيث نجد نصًا واضحًا يُجرّم كل من يستخدم وسائل احتيالية لخداع الآخرين للاستيلاء على أموالهم.

ووفقًا لهذا النص، يعد ادعاء القدرة على فك السحر أو جلب الحبيب أو حل المشكلات المالية باستخدام طرق غير علمية جريمة يعاقب عليها القانون.

عقوبة السحر والدجالين

إذا تم إثبات أن المحتال استولى على أموال الضحية باستخدام طرق غير قانونية أو خادعة، يتم توقيع عقوبة حبس تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وفي الحالات التي يتكرر فيها النصب على عدد من الضحايا، يمكن أن تصل الغرامة إلى 50 ألف جنيه، حسب خطورة الجريمة.

وإذا تم استخدام الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي للنصب، يتم تشديد العقوبة ويمكن أن تصل إلى 5 سنوات حبس وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

موقف القانون من العلاج الروحاني

في مصر، لا يعترف قانونيًا بمهنة العلاج الروحاني، ولا توجد قوانين لتنظيمها بشكل رسميهذا يعرض أولئك الذين يمارسون هذه الأعمال دون ترخيص للمسائلة القانونية بتهمة الاحتيال أو ممارسة مهنة بدون تصريح.

دور المؤسسات في مكافحة الظاهرة

الدور الديني

الأزهر الشريف ودار الإفتاء يؤكدان أن اللجوء إلى السحرة والمشعوذين محرم شرعًا، ويحذران من تبني هذه الممارسات في المجتمع.

الدور الأمني

وزارة الداخلية تتصدى لحملات ضبط ضد الدجالين، خاصة عبر الإنترنت ووسائل الإعلام غير المرخصة.

الدور المجتمعي والإعلامي

يجب على الإعلام والمجتمع المدني أن يلعبا دورًا مهمًا في نشر الوعي بمخاطر التعامل مع هؤلاء الأشخاص، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عنهم.

كيف تحمي نفسك من الدجالين؟

كن حذرًا من الوعود السحرية

لا تصدق ادعاءات أي شخص يمكنه تغيير حياتك أو حل مشاكلك بطرق خارقة.

تحقق من الترخيص

قبل التعامل مع أي معالج روحاني أو شخص يقدم خدمات علاجية غير تقليدية، تأكد من أنه يحمل ترخيصًا قانونيًا رسميًا.

الإبلاغ عن المخالفين

إذا وقع فخ النصب عليك، عليك بالإبلاغ عن الواقعة فورًا لتجنب وقوع ضحايا آخرين.

ختامًا الدجل والشعوذة لا يزالان يشكلان تهديدًا للمجتمع بسبب جهل البعض وخوفهم من مواجهة مشاكلهم بطريقة علمية. ولكن القانون المصري يقف بالمرصاد للمحتالين ويوفر عقوبات رادعة لمنع هذه الظاهرة من الانتشار. الحل يكمن في الوعي المجتمعي والإبلاغ عن أي شخص يروج لمثل هذه الأفعال المخالفة للقانون.

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