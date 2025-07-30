مكتب ستارمر يؤكد اتصاله بنتنياهو قبل إعلان الاعتراف المحتمل بدولة فلسطين

أكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه أجرى اتصالًا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل إعلان الاعتراف المحتمل بدولة فلسطين.



وقال مكتب ستارمر في بيان له، يوم الثلاثاء، إن "رئيس الوزراء تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عصر اليوم. وبدأ الحديث من التأكيد أن بريطانيا كالسابق تعتبر الفظائع التي ارتكبتها "حماس" في 7 أكتوبر 2023 رهيبة، وأننا ندينها بحزم دائمًا".

وأضاف البيان أن ستارمر "أعلن ثبات موقفنا الداعي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن بشكل فوري وغير مشروط.. وأننا ندرك بوضوح أن لدى إسرائيل حقها في الدفاع عن النفس والأمن".

وحسب البيان، أكد ستارمر كذلك أن "الوضع في غزة غير مقبول ويجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية الأن أكثر مما كان في أي وقت مضى" ودعا نظيره الإسرائيلي إلى "اتخاذ خطوات عاجلة لرفع جميع القيود عن وصول المساعدات الإنسانية وتسليم الأغذية لسكان غزة".

وتابع البيان: "وفي هذا السياق ذكر أنه يعتزم عقد اجتماع الحكومة لمناقشة الخطوات التالية للتخفيف من حدة الوضع الإنساني وتحرير الرهائن المتبقين وصياغة حل سياسي طويل الأمد للمنطقة مع الحلفاء ودراسة الخطوات اللاحقة للاعتراف بفلسطين".

وأجرى رئيس الوزراء البريطاني كذلك اتصالات هاتفية مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني.

وكان ستارمر قد أعلن يوم الثلاثاء أن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين قبل دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل حال واصلت إسرائيل عرقلة نقل المساعدات إلى قطاع غزة واستمرت عمليتها العسكرية هناك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.