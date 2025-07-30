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خارج الحدود

مكتب ستارمر يؤكد اتصاله بنتنياهو قبل إعلان الاعتراف المحتمل بدولة فلسطين

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فيتو

أكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه أجرى اتصالًا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل إعلان الاعتراف المحتمل بدولة فلسطين.


وقال مكتب ستارمر في بيان له، يوم الثلاثاء، إن "رئيس الوزراء تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عصر اليوم. وبدأ الحديث من التأكيد أن بريطانيا كالسابق تعتبر الفظائع التي ارتكبتها "حماس" في 7 أكتوبر 2023 رهيبة، وأننا ندينها بحزم دائمًا".

وأضاف البيان أن ستارمر "أعلن ثبات موقفنا الداعي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن بشكل فوري وغير مشروط.. وأننا ندرك بوضوح أن لدى إسرائيل حقها في الدفاع عن النفس والأمن".

وحسب البيان، أكد ستارمر كذلك أن "الوضع في غزة غير مقبول ويجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية الأن أكثر مما كان في أي وقت مضى" ودعا نظيره الإسرائيلي إلى "اتخاذ خطوات عاجلة لرفع جميع القيود عن وصول المساعدات الإنسانية وتسليم الأغذية لسكان غزة".

وتابع البيان: "وفي هذا السياق ذكر أنه يعتزم عقد اجتماع الحكومة لمناقشة الخطوات التالية للتخفيف من حدة الوضع الإنساني وتحرير الرهائن المتبقين وصياغة حل سياسي طويل الأمد للمنطقة مع الحلفاء ودراسة الخطوات اللاحقة للاعتراف بفلسطين".

وأجرى رئيس الوزراء البريطاني كذلك اتصالات هاتفية مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني.

وكان ستارمر قد أعلن يوم الثلاثاء أن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين قبل دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل حال واصلت إسرائيل عرقلة نقل المساعدات إلى قطاع غزة واستمرت عمليتها العسكرية هناك.

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