السيسي يثمن تصريحات رئيس وزراء بريطانيا نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية

ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تصريحات دولة رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بشأن توجه المملكة المتحدة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف السيسي، أؤكد أن إعلان بريطانيا عن هذا القرار هو الخطوة الصحيحة على مسار استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأتطلع لاتخاذ المملكة المتحدة لهذا القرار التاريخي في أقرب وقت دون قيد أو شرط.

وتابع الرئيس السيسي، وأجدد موقف مصر الثابت بأن التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية تعد السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في منطقة الشرق الأوسط.

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