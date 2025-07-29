أخبار الفن اليوم: "الموسيقيين" تعلن نتيجة التجديد النصفي للنقابة.. هؤلاء فازوا بجائزة الدولة التقديرية 2025.. وابنة لطفي لبيب تكشف تطورات حالته الصحية

شهدت الساحة الفنية على مدار اليوم العديد من الأخبار التى جاءت كالتالي..

أعلن المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، عن الفائزين بجائزة الدولة التقديرية 2025، وذلك بعد الاجتماع الذي عقد اليوم للتصويت على جوائز الدولة 2025، بمقر المجلس بالأوبرا.



الفائزون بجائزة الدولة التقديرية 2025

جاءت نتائج التصويت لتُكرم عددًا من الرموز البارزة التي أثرت الحياة الثقافية والفكرية في مصر، حيث فاز بجائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون كل من: المخرج المسرحي شاكر عبد اللطيف، والفنان التشكيلي عبد الوهاب عبد المحسن، والمصور السينمائي سمير فرج.

وفي مجال الآداب، حصل على الجائزة كل من: الشاعر أحمد الشهاوي، والدكتور خيري دومة، والكاتبة فاطمة المعدول.

أما في مجال العلوم الاجتماعية، فقد فاز كل من: الدكتور أنس جعفر، والدكتور محمد سامح عمرو، والدكتورة منى حجاج، والدكتورة نيفين مسعد.

كشف مصدر عن أسباب تأجيل حفل المطرب راغب علامة والمطربة أمينة الذى كان مقررا أن يقام مساء السبت المقبل بمهرجان مراسي ليالي مراسي، برعاية مراسي البحر الأحمر.



وقال المصدر لـ فيتو أن سبب تأجيل الحفل يعود إلى أن التنظيم المتفق عليه لم يتم كما هو، وتم تأجيل الحفل لحين القيام بالعملية التنظيمية فقط.



ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية في تصريحات لفيتو، أن قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع راغب علامة من العمل في مصر، لا دخل له في تأجيل الحفل.

أعلنت نقابة الموسيقيين عن فوز كل من الفنان حلمي عبد الباقي ونادية مصطفي وأحمد العيسوي ومحمد صبحي وعلاء سلامة ومنصور الهندي في انتخابات التجديد النصفي للنقابة.





أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، بيانًا بعد طلب عدد من البلوجرز دخول الوسط الفني.



وقال البيان إنه في ضوء ما يثار من تساؤلات وتفسيرات غير دقيقة في الأوساط الفنية والإعلامية، تؤكد نقابة المهن التمثيلية المصرية موقفها الثابت والداعم لكل موهبة حقيقية ومخلصة تنتمي إلى هذه الصناعة العريقة، التي تعد أحد أعمدة القوى الناعمة لمصر.



تعرض الفنان لطفي لبيب من جديد لأزمة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة.



وكشفت ابنة لطفي لبيب في تصريحات لفيتو، "ما يتردد حول إصابة والدي بجلطة في الرئة لا أساس له من الصحة، فهو يعاني من التهاب رئوي حاد، وبعد تعافيه بأيام قليلة تعرض للانتكاسة وعدنا للعناية المركزة مرة أخرى".



وتابعت: " لم يتم وضعه على جهاز تنفس صناعي، فهو على ماسك الأكسجين “البالون” الخاص بحالته الصحية".

أعلن المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، عن الفائزين بجائزة النيل للمبدعين المصريين والعرب لعام 2025، وكان على رأس هذه القائمة الشاعر والناقد الدكتور أحمد درويش.



وأعرب أحمد درويش، فى تصريحات خاصة لـ “فيتو”، عن سعادته بهذا التكريم الرفيع، مؤكدًا أنه استقبل الخبر بما يليق به من مشاعر فرحة وسرور بكونها أرفع جائزة في هذا المجال، وتمثل تكريمًا مستحقًا من الدولة لجهوده الأدبية، وصرح درويش بأنه كان يجتهد ويتوقع، أن طريقه قد يقوده إلى هذه الجائزة، معبرًا عن شكره لله على تحقق هذا الإنجاز.

اُسدل الستار عن القوائم الكاملة للفائزين بجوائز الدولة لعام 2025 بمختلف فروعها وتخصصاتها التي تجمع ما بين الآداب والفنون ومجالات العلوم الاجتماعية والتي تنقسم لـ التقديرية والنيل والتفوق والتشجيعية.



جوائز الدولة 2025

وكان من اللافت للنظر فى قوائم هذا العام فوز عدد كبير من أعضاء المجلس الأعلى وقيادات وزارة الثقافة بجوائز الدولة بمختلف فروعها، فعلى سبيل المثال لا الحصر حصل الدكتور أحمد زايد، عضو المجلس الأعلى للثقافة على جائزة النيل فى مجال العلوم الاجتماعية.

منذ أن تم الكشف عن قرار الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بإنهاء ندب الدكتورة رانيا يحيى كرئيس للأكاديمية المصرية للفنون بروما في 31 أغسطس المقبل، وهناك حالة من الجدل والتساؤلات داخل الأوساط الثقافية حول ما جرى وما هي أسباب اتخاذ وزير الثقافة لهذا القرار.



مطالبات لوزير الثقافة بمراجعة قرار إنهاء ندب رانيا يحيى

وقد طالب عدد من المثقفين والكتاب وزير الثقافة بالتراجع عن قراره، ومن بينهم الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، الذي دعا الدكتور أحمد فؤاد هنو، إلى مراجعة قراره بإنهاء ندب الدكتورة رانيا يحيى.

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على تقديم واجب العزاء للفنانة فيروز، في نجلها الراحل الفنان زياد الرحباني، حيث وصلت منذ قليل إلى كنيسة رقاد السيدة ببلدة المحيدثة في بكفيا بلبنان.



وتواصل فيروز، أيقونة الغناء العربي، تلقي العزاء في نجلها الموسيقار زياد الرحباني، لليوم الثاني على التوالي، في كنيسة رقاد السيدة، حيث تستقبل المحبين والمعزين في أجواء يغلفها الحزن والصمت، وسط حضور فني وشعبي واسع يعكس حجم الفقد الذي خلفه رحيل زياد.

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