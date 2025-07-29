زيتنا في دقيقنا.. أعضاء بـ الأعلى للثقافة وقيادات الوزارة يحصدون جوائز الدولة بمختلف فروعها

اُسدل الستار عن القوائم الكاملة للفائزين بجوائز الدولة لعام 2025 بمختلف فروعها وتخصصاتها التي تجمع ما بين الآداب والفنون ومجالات العلوم الاجتماعية والتي تنقسم لـ التقديرية والنيل والتفوق والتشجيعية.

جوائز الدولة 2025

وكان من اللافت للنظر فى قوائم هذا العام فوز عدد كبير من أعضاء المجلس الأعلى وقيادات وزارة الثقافة بجوائز الدولة بمختلف فروعها، فعلى سبيل المثال لا الحصر حصل الدكتور أحمد زايد، عضو المجلس الأعلى للثقافة على جائزة النيل فى مجال العلوم الاجتماعية.

وحصلت الدكتورة فاطمة المعدول مقرر لجنة الطفل بالأعلى للثقافة على جائزة الدولة التقديرية فى مجال الآداب لعام 2025.

كذلك حصد الشاعر أحمد إبراهيم درويش جائزة الدولة للتفوق فى مجال الآداب وهو أحد أعضاء المجلس الأعلى للثقافة.



ولم يقف الأمر عن اقتناص فريق وأعضاء الأعلى للثقافة على الجوائز بل كانت لقيادات وزارة الثقافة نصيب كبير من جوائز الدولة لهذا العام؛ فمع رصد قوائم الجوائز نجد فوز خالد أبو الليل، نائب رئيس هيئة الكتاب بجائزة التفوق فى مجال الآداب، وفوز د.نهلة أمام مستشار وزير الثقافة المصرية بجائزة الدولة للتفوق فى مجال العلوم الاجتماعية.

كما فاز الشاعر مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الثقافية في قصور الثقافة بجائزة الدولة للتفوق فى مجال الآداب.. وقائمة تطول.

وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو

يشار إلى أن الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أكد أن جوائز الدولة تُعد من أرفع أوسمة التكريم التي تمنحها الدولة المصرية للمثقفين والمبدعين، وهي تتويج لمسيرة طويلة من العطاء والإبداع في خدمة الوعي والثقافة. وأضاف أن الدولة تؤمن بدور الفكر والفن في صياغة الضمير الجمعي، وأن تكريم هذه القامات هو تأكيد على التزام الدولة بدعم المبدعين والاحتفاء بالجهود التي ترسخ قيم الهوية والانتماء والتنوير.

وأشار إلى أن الفائزين هذا العام يجسدون رموزًا بارزة أثرت المشهد الثقافي والفني والفكري في مصر والعالم العربي، وأسهمت في بناء وعي الأجيال.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التنظيمية، من بينها اعتماد النصاب القانوني، والتصديق على محضر الاجتماع السابق، وبحث مقترحات تطوير آليات الترشيح، كما استعرض الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس، تقريرًا حول أنشطة المجلس خلال العام الماضي، والذي تضمن تنظيم أكثر من 100 ندوة، و35 محاضرة، و138 فعالية ضمن 4 مبادرات رئيسية، بالإضافة إلى الورش والدورات التدريبية والقوافل الثقافية، والأنشطة المخصصة للأطفال وذوي الهمم.

وأكد العزازي أن المجلس يواصل أداءه كعنصر فاعل في المشهد الثقافي المصري، مشيرًا إلى التوسع المرتقب في الفعاليات، ودعم المواهب الجديدة، والعمل على تطوير اللوائح بما يتماشى مع التغيرات في البيئة الثقافية.

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