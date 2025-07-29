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ثقافة وفنون

ابنة لطفي لبيب: والدي لم يصاب بجلطة ولم يتم وضعه علي جهاز تنفس صناعي

لطفي لبيب
لطفي لبيب

تعرض الفنان لطفي لبيب من جديد لأزمة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة.

وكشفت ابنة لطفي لبيب في تصريحات لفيتو، "ما يتردد حول إصابة والدي بجلطة في الرئة لا أساس له من الصحة، فهو يعاني من التهاب رئوي حاد، وبعد تعافيه بأيام قليلة تعرض للانتكاسة وعدنا للعناية المركزة مرة أخرى".

وتابعت: " لم يتم وضعه على جهاز تنفس صناعي، فهو على ماسك الأكسجين “البالون” الخاص بحالته الصحية".

 

نقل لطفي لبيب للمستشفى 

وكان قد نقل الفنان لطفي لبيب إلى المستشفي بشكل مفاجئ ودخل غرفة العناية المركزة، بعد تدهور حالته الصحية.

 

أزمة صحية سابقة  

كان الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي، قد زار الفنان لطفي لبيب في منزله بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا نقل على إثرها إلى المستشفى.

ورافق الفنان حمزة العيلي الأب بطرس دانيال في زيارته إلى لطفي لبيب في منزله للاطمئنان على حالته الصحية.

 

 

 

 

وأعلن الأب بطرس دانيال، أن الفنان القدير لطفي لبيب كان قد تم نقله إلى المستشفى بعد معاناته من عدة أعراض صحية متزامنة.

 

 

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