أحمد درويش عن فوزه بجائزة المبدعين: الحمد لله أن جعلني ممن تصلهم بركات النيل وجائزته

أعلن المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، عن الفائزين بجائزة النيل للمبدعين المصريين والعرب لعام 2025، وكان على رأس هذه القائمة الشاعر والناقد الدكتور أحمد درويش.

وأعرب أحمد درويش، فى تصريحات خاصة لـ “فيتو”، عن سعادته بهذا التكريم الرفيع، مؤكدًا أنه استقبل الخبر بما يليق به من مشاعر فرحة وسرور بكونها أرفع جائزة في هذا المجال، وتمثل تكريمًا مستحقًا من الدولة لجهوده الأدبية، وصرح درويش بأنه كان يجتهد ويتوقع، أن طريقه قد يقوده إلى هذه الجائزة، معبرًا عن شكره لله على تحقق هذا الإنجاز.

وأضاف: “هذا التكريم من الدولة في مجال الأدب ينصر الإنسان عند الحصول عليه بعد سنوات من التعب والاجتهاد”.

وأكد درويش أن الجائزة في ميعادها المستحق، مضيفًا أن "لا شيء يتأخر"، فكل شيء يأتي في موعده الذي قدره الله، وحين تستقيم الأمور وتتراكم النتائج والأسباب، مؤكدًا على شكره لله على وصول هذا الخبر السعيد الذي جعله "ممن تصلهم بركات النيل وجائزة النيل".

وأضاف أنه دائمًا ما شعر بتقدير أعماله وحصد ثمارها بالأخص في السنوات الأخيرة، موضحًا أن هذا التقدير "مستمر خلال السنوات القصيرة الماضية"، مشيرًا إلى أنه يلقى "تقديرًا طيبًا" في كل مكان في مجاله، مشيرًا إلى المناصب العديدة التي يشغلها والتي تعكس هذا التقدير، فهو عضو في مجلس جامعة القاهرة، وعضو في لجنة اختيار المناهج بقطاع الآداب، وعضو في مجلس الكلية، واعتبر هذه المهام فرصًا يقدرها كثيرًا، لأنها تمكنه من "أداء بعض الدين الذي عليه للدولة وللمجتمع الذي ينتمي إليه".

جائزة النيل 2025

أزاح المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، الستار عن الفائزين بجائزة النيل للمبدعين المصريين والعرب لعام 2025، وذلك بعد الاجتماع الذي عقد اليوم للتصويت على جوائز الدولة 2025، بمقر المجلس بالأوبرا.

الفائزون بجائزة النيل 2025

وأسفرت نتائج التصويت عن فوز المعماري الدكتور صالح لمعي بجائزة النيل في مجال الفنون، والدكتور أحمد درويش بجائزة النيل في مجال الآداب، والدكتور أحمد زايد بجائزة النيل في مجال العلوم الاجتماعية.

بينما ذهبت جائزة النيل للمبدعين العرب إلى الفنان الفلسطيني الكبير سليمان أنيس منصور.

قيمة جائزة النيل

وتبلغ قيمة جائزة النيل 500 ألف جنيه مصري وميدالية ذهبية، وتُمنح لثلاثة مبدعين مصريين في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

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