بعد الهجوم على مصطفى كامل، حلمي عبد الباقي: مفيش حد ناجح مش بيتحارب

علق الفنان حلمي عبد الباقي عضو نقابة الموسيقيين، على الهجوم الذي تعرض له مصطفي كامل نقيب الموسيقيين موخرًا، بعد انتشار فيديو كليب قديم له بعنوان "أبوسك"، الذي يُعد من أبرز أعماله الغنائية، حيث ربط البعض مشاهد الفيديو كليب بواقعة تقبيل راغب علامة في الساحل الشمالي.



حيث هاجم البعض كامل قائلا: كيف لنقيب المهن الموسيقية أن يمنع مطربا كبيرا مثل راغب علامة من الغناء في مصر بسبب قبلات عفوية في حفله، في حين أن “النقيب” كان يقوم بتقبيل بطلة كليب أبوسك؟

وأكد حلمي عبد الباقي أن الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين شخص ناجح، وبالتالي يتعرض للنقد طوال الوقت، مشيرا إلى أنه أيضا يبذل أقصى جهده داخل النقابة من أجل الموسيقيين.

وأضاف عبد الباقي:" نقابة الموسيقيين تسعى دائما لتحقيق وتوفير عيشة كريمة لكل الموسيقيين بصفتهم أعمدة الفن في مصر".

وعن أزمة راغب علامة قال: تواصلنا مع راغب علامة، ومن المقرر حضوره لمقر النقابة بعد أزمة حفله في الساحل الشمالي، للحديث عن وجهات النظر والوصول لحل يرضي كل الأطراف، مؤكدا انه فنان كبير وقيمة كبيرة.

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