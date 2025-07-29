سعد الصغير لـ حلمي عبد الباقي: الناس نفسها تدخل النقابة (فيديو وصور)

شهدت انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهن الموسيقية التي جرت، اليوم الثلاثاء، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث وجه الفنان الشعبي سعد الصغير تصريحات مفاجأة إلى النجم حلمي عبد الباقي، قائلًا: "الناس بتدفع فلوس عشان نفسها تدخل النقابة".



مشهد استثنائي داخل النقابة

شارك سعد الصغير في انتخابات التجديد النصفي وسط أجواء من الحماس والتفاعل، حيث أضفى حضوره طابعًا مرحًا بحركاته العفوية وتفاعله مع أعضاء الجمعية العمومية، لكن الأجواء تحولت إلى مشهد مثير عندما التقى بالفنان حلمي عبد الباقي.

تصريحات مثيرة للجدل

في حديث جانبي بين الفنانين، أطلق سعد الصغير تصريحات مفاجئ، مؤكدًا أن هناك أشخاصًا يريدون دفع أموالًا للحصول على عضوية النقابة، بعد نجاحها الكبير في السنوات الماضية.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه نقابة المهن الموسيقية جدلًا واسعًا حول معايير العضوية، خاصة بعد القرارات المتعلقة بسعد الصغير نفسه والخلافات حول شروط الانتماء للنقابة.

في هذا السياق حرص كل من سعد الصغير وطارق عبد الحليم على الإدلاء بأصواتهما في انتخابات التجديد النصفي.

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