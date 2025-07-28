الإثنين 28 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الأمين العام للأمم المتحدة: ضم إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني والوضع بغزة لا يحتمل

جوتيريش
جوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين أمام مؤتمر حل الدولتين: إن  النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يحصد الأرواح.

 

الأمين العام للأمم المتحدة: ضم إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني والوضع بغزة لا يحتمل

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: حل الدولتين بات الآن أبعد من أي وقت ماضى والوضع وصل إلى الانهيار وحل الدولتين يجب أن يتحقق.

وتابع:  ضم إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني والوضع بغزة لا يحتمل والأعمال الأحادية التي تقوض حل الدولتين مرفوضة تماما ويجب أن يكون هذا المؤتمر نقطة حاسمة لإنهاء الاحتلال.

وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، خلال كلمته في مؤتمر حل الدولتين:  يجب أن يكون المؤتمر نقطة تحول لتنفيذ حل الدولتين.

بدء مؤتمر حل الدولتين في نيويورك 

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي:  يجب أن نتمكن من الانتقال من نهاية الحرب على غزة إلى إنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ولا يمكن القبول باستهداف الأطفال والنساء أثناء سعيهم للحصول على المساعدات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جوتيريش غزة إسرائيل نيويورك

مواد متعلقة

برئاسة باريس والرياض، بدء مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة بنيويورك (فيديو)

تفاصيل مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة.. 8 لجان تبحث القضية الفلسطينية برئاسة سعودية فرنسية.. وقف الصراع وإحلال السلام في الشرق الأوسط “أبرز الأهداف”

الأكثر قراءة

أول رد فعل من ترامب عقب نداء السيسي لإيقاف الحرب في غزة وإدخال المساعدات

أسعار البنزين اليوم، وقيمة الزيادة المرتقبة في سعر الوقود

هيتقبض عليها فورا، خالد يوسف يعلق على ادعاءات ابنة حسني مبارك المزعومة

القصة الكاملة لوفاة شاب داخل مركز شرطة بلقاس.. الداخلية توضح والأهالي يطالبون بكشف الحقائق.. ومحامي المتوفي محذرا من الشائعات: "حق أيمن صبري مش هيضيع"

سر تواجد محمد صلاح في معبد بوذي باليابان

تحرك جديد من الزمالك لحسم صفقة حامد حمدان

رسالة قوية من السيسي لـ ترامب لإيقاف حرب غزة وإنهاء معاناة الفلسطينيين

الإفتاء: ظهور المرأة دون حجاب أمام رجل غريب لا ينقض الوضوء

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر طن الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

في انتظار تصديق الرئيس.. مراحل تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: ظهور المرأة دون حجاب أمام رجل غريب لا ينقض الوضوء

كيف اعرف أن الله يحبني؟ أسامة قابيل يجيب (فيديو)

نبايعه ونتبعه حتى نكون من الناجين، علي جمعة يكشف سر خروج المهدي المنتظر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads