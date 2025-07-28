قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين أمام مؤتمر حل الدولتين: إن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يحصد الأرواح.

الأمين العام للأمم المتحدة: ضم إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني والوضع بغزة لا يحتمل

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: حل الدولتين بات الآن أبعد من أي وقت ماضى والوضع وصل إلى الانهيار وحل الدولتين يجب أن يتحقق.

وتابع: ضم إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني والوضع بغزة لا يحتمل والأعمال الأحادية التي تقوض حل الدولتين مرفوضة تماما ويجب أن يكون هذا المؤتمر نقطة حاسمة لإنهاء الاحتلال.

وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، خلال كلمته في مؤتمر حل الدولتين: يجب أن يكون المؤتمر نقطة تحول لتنفيذ حل الدولتين.

بدء مؤتمر حل الدولتين في نيويورك

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي: يجب أن نتمكن من الانتقال من نهاية الحرب على غزة إلى إنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ولا يمكن القبول باستهداف الأطفال والنساء أثناء سعيهم للحصول على المساعدات.

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