اليانسون يساعد على الاسترخاء وينظم الهضم

فوائد اليانسون، اليانسون من الأعشاب الشهيرة التى لها نكهة مميزة وعرف منذ زمن بعيد ويقدم كمشروب دافيء أو يستخدم فى صناعة المخبوزات.

وفوائد اليانسون، عديدة وهو يعتبر من الأعشاب الطبية التى استخدمت في الطب القديم وتدخل حاليا في صناعة الأدوية لقيمته الغذائية العالية.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن اليانسون من الأعشاب الطبيعية التي اشتهرت منذ القدم بفوائدها الصحية المتعددة واستخداماتها الطبية والغذائية، حيث تستعمل بذوره وزيته العطري في تحضير المشروبات والعلاجات التقليدية، ويعرف اليانسون برائحته العطرية المميزة وطعمه الحلو، ويستخدم في العديد من الثقافات كشراب ساخن أو ضمن وصفات الطهي والحلويات.

فوائد اليانسون للصحة

فوائد اليانسون للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد اليانسون للصحة:-

يحتوي اليانسون على مركبات طبيعية تساعد في تهدئة المعدة وتقليل الانتفاخ والغازات، كما يستخدم كعلاج فعال لعسر الهضم والقولون العصبي، وشرب كوب من مغلي اليانسون بعد الوجبات يساعد على تحسين عملية الهضم ومنع التقلصات المعوية.

يعمل اليانسون كمهدئ طبيعي للجهاز التنفسي، حيث يساعد في طرد البلغم وتوسيع الشعب الهوائية، مما يجعله علاج فعال للسعال والاحتقان، كما أن بخار زيت اليانسون يخفف من أعراض البرد والإنفلونزا.

يعتبر اليانسون مشروب مهدئ يساعد على الاسترخاء ومحاربة القلق والتوتر، كما يساهم في تحسين جودة النوم وعلاج الأرق بفضل خصائصه المهدئة للأعصاب.

يحتوي اليانسون على مركبات مشابهة لهرمون الإستروجين، مما يجعله مفيد في تخفيف أعراض الدورة الشهرية مثل التقلصات وآلام البطن، ويساعد في تنظيم الهرمونات خاصة خلال فترة سن اليأس.

يحتوي اليانسون على مضادات أكسدة تساعد في محاربة الجذور الحرة، مما يقلل من ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما أن الزيت المستخلص منه يُستخدم في بعض منتجات العناية بالبشرة لتفتيح وتنعيم الجلد.

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، يساعد اليانسون في تعزيز مناعة الجسم ومحاربة الالتهابات، كما يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات التي تحمي الجسم من العدوى.

يستخدم شاي اليانسون بكميات صغيرة للأطفال للمساعدة في تخفيف المغص والغازات وتحسين حركة الأمعاء، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل إعطائه للأطفال بكميات كبيرة.

يساعد اليانسون في تحفيز الشهية، مما يجعله مفيد للأشخاص الذين يعانون من فقدان الشهية أو ضعف الهضم، كما يساهم في تحسين عملية الأيض وحرق الدهون.

تقوية الشعر ومنع تساقطه، ويمكن استخدام زيت اليانسون في تدليك فروة الرأس لتحفيز الدورة الدموية وتقوية بصيلات الشعر، كما يساعد في علاج القشرة ومنع تساقط الشعر وزيادة لمعانه.

موانع تناول اليانسون

وتابع، أنه يجب تناول اليانسون باعتدال لتجنب أي تأثيرات جانبية مثل الحساسية أو انخفاض ضغط الدم، ولا يفضل الإفراط في استخدامه أثناء الحمل إلا بعد استشارة الطبيب.

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