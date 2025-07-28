أخبار الرياضة اليوم: سر تواجد محمد صلاح في معبد بوذي باليابان.. الزمالك يعلن ضم المغربي عبد الحميد معالي.. بيراميدز يتعاقد مع البرازيلي إيفرتون داسيلفا

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أثار ظهور محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في معبد إيكوين البوذي بالعاصمة اليابانية طوكيو، حالة من الجدل، بعدما نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول صورًا للزيارة التي قام بها قائد منتخب مصر مع زملائه إلى المعبد البوذي، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد 2025-2026.

أعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع المغربي عبد الحميد معالي لمدة خمسة مواسم، قادمًا من نادي اتحاد طنجة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نجحت إدارة التعاقدات بنادي بيراميدز بقيادة عمرو بسيوني، في إتمام التعاقد مع الجناح البرازيلي المتميز إيفرتون داسيلفا قادما من صفوف نادي بانيك أوسترافا التشيكي، لينضم إلى صفوف النادي الأزرق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي زد، انتقال محمد إسماعيل رسميا إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتبت صفحة زد علي فيس بوك: “ شكرا محمد إسماعيل.. كل التوفيق في رحلتك القادمة مع نادي الزمالك”

استقر النادي الأهلي على رحيل أحمد عبد القادر لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقدم وكيل أحمد عبدالقادر عرضا للاعب من أحد الأندية الخليجية للرحيل عن القلعة الحمراء.

أعرب المغربي عبد الحميد معالي لاعب الزمالك الجديد، عن سعادته بالانتقال للقلعة البيضاء قادمًا من نادي اتحاد طنجة المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أسفرت قرعة بطولة كأس الخليج تحت 20 عامًا التي أقيمت اليوم بمدينة أبها السعودية عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات العراق وسلطنة غُمان والبحرين.

كشفت تقارير صحفية تونسية، عن اهتمام الأهلي بضم اللاعب التونسي الشاب ريان الرحيمي، ظهير أيسر البنزرتي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا.

عاد الفلسطيني عمر فرج، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى صفوف القلعة البيضاء بعد انتهاء فترة إعارته لنادي ديجرفورس السويدي ويترقب مصيره داخل القلعة البيضاء.

كشفت تقارير صحفية، مساء اليوم الإثنين، عن وجود رغبة قوية داخل نادي النصر السعودي، في التعاقد مع أحد نجوم باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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