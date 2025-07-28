أخبار الرياضة اليوم: سر تواجد محمد صلاح في معبد بوذي باليابان.. الزمالك يعلن ضم المغربي عبد الحميد معالي.. بيراميدز يتعاقد مع البرازيلي إيفرتون داسيلفا
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
سر تواجد محمد صلاح في معبد بوذي باليابان
أثار ظهور محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في معبد إيكوين البوذي بالعاصمة اليابانية طوكيو، حالة من الجدل، بعدما نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول صورًا للزيارة التي قام بها قائد منتخب مصر مع زملائه إلى المعبد البوذي، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد 2025-2026.
الزمالك يعلن رسميًا ضم المغربي عبد الحميد معالي 5 سنوات (فيديو)
أعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع المغربي عبد الحميد معالي لمدة خمسة مواسم، قادمًا من نادي اتحاد طنجة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
رسميا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع البرازيلي إيفرتون داسيلفا
نجحت إدارة التعاقدات بنادي بيراميدز بقيادة عمرو بسيوني، في إتمام التعاقد مع الجناح البرازيلي المتميز إيفرتون داسيلفا قادما من صفوف نادي بانيك أوسترافا التشيكي، لينضم إلى صفوف النادي الأزرق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
نادي زد يعلن انتقال محمد إسماعيل للزمالك
أعلنت الصفحة الرسمية لنادي زد، انتقال محمد إسماعيل رسميا إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكتبت صفحة زد علي فيس بوك: “ شكرا محمد إسماعيل.. كل التوفيق في رحلتك القادمة مع نادي الزمالك”
آخر تطورات أزمة أحمد عبد القادر مع الأهلي
استقر النادي الأهلي على رحيل أحمد عبد القادر لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقدم وكيل أحمد عبدالقادر عرضا للاعب من أحد الأندية الخليجية للرحيل عن القلعة الحمراء.
أول تعليق من عبد الحميد معالي بعد انضمامه إلى الزمالك
أعرب المغربي عبد الحميد معالي لاعب الزمالك الجديد، عن سعادته بالانتقال للقلعة البيضاء قادمًا من نادي اتحاد طنجة المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
القرعة توقع منتخب مصر للشباب في المجموعة الثانية لكأس الخليج
أسفرت قرعة بطولة كأس الخليج تحت 20 عامًا التي أقيمت اليوم بمدينة أبها السعودية عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات العراق وسلطنة غُمان والبحرين.
أبرز 5 معلومات عن ريان رحيمي صفقة الأهلي المنتظرة
كشفت تقارير صحفية تونسية، عن اهتمام الأهلي بضم اللاعب التونسي الشاب ريان الرحيمي، ظهير أيسر البنزرتي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا.
بعد انتهاء إعارته، عمر فرج يترقب قرار يانيك فيريرا بحسم مصيره فى الزمالك
عاد الفلسطيني عمر فرج، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى صفوف القلعة البيضاء بعد انتهاء فترة إعارته لنادي ديجرفورس السويدي ويترقب مصيره داخل القلعة البيضاء.
النصر السعودي يدخل قائمة المهتمين بالتعاقد مع دوناروما
كشفت تقارير صحفية، مساء اليوم الإثنين، عن وجود رغبة قوية داخل نادي النصر السعودي، في التعاقد مع أحد نجوم باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
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