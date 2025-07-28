أبرز 5 معلومات عن ريان رحيمي صفقة الأهلي المنتظرة

كشفت تقارير صحفية تونسية، عن اهتمام الأهلي بضم اللاعب التونسي الشاب ريان الرحيمي، ظهير أيسر البنزرتي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا.

وأوضح موقع «نسمة سبورت» التونسي، أنه تألق ريان الرحيمي في المباراة الودية التي جمعت الأهلي والبنزرتي، جعل ريبيرو يهتم باللاعب.

ريان الرحيمي في 31 ديسمبر عام 2005.

ومن المقرر قيده قيده في أجانب تحت السن حال إتمام التعاقد معه.

- يلعب للفريق الأول بنادي البنزرتي منذ 3 مواسم في مركز الظهير الأيسر.

و لعب 45 مباراة منذ انضمامه لصفوف البنزرتي.

ويمتد عقد اللاعب مع البنزرتي التونسي حتى 2028.

شارك ريان في 20 مباراة مع البنزرتي خلال الموسم الماضي، صنع خلالهم هدف وحيد

كما لعب في مع منتخب تونس للشباب في كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت بمصر، في شهر مايو الماضي.

يذكر أن يحق للنادي الأهلي قيد ريان الرحيمي ضمن 3 أجانب تحت السن، بحسب لوائح اتحاد الكرة في الموسم الجديد، دون أن يؤثر على الأجانب الخمسة فوق السن.

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