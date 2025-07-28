الإثنين 28 يوليو 2025
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رياضة

آخر تطورات أزمة أحمد عبد القادر مع الأهلي

احمد عبد القادر،فيتو
احمد عبد القادر،فيتو

أحمد عبد القادر، استقر النادي الأهلي على رحيل أحمد عبد القادر لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقدم وكيل أحمد عبدالقادر عرضا للاعب من أحد الأندية الخليجية للرحيل عن القلعة الحمراء.

وتكمن أزمة أحمد عبد القادر مع الأهلي لكونه يرغب في الرحيل مجانا عن الفريق ورفض الدخول في أي صفقات تبادلية، مع تراجع اللاعب عن إتمام صفقة الرحيل إلى أحد الأندية السعودية مؤخرا.

مباراة ودية بين الأهلي وإنبي

فيما استقر الفريق الأول لكرة القدم الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو، على خوض مباراة ودية جديدة غدا الثلاثاء أمام نادي إنبي وذلك ضمن استعداد الفريق للموسم الجديد. 

ويحدد اليوم الجهاز الفني توقيت المباراة التي تقام غدا على ملعب التتش بالجزيرة. 

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد وصلت إلى مطار القاهرة الأحد بعد نهاية معسكر الإعداد الخارجي، الذي أقيم في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للموسم الجديد.

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