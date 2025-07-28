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رياضة

بعد انتهاء إعارته، عمر فرج يترقب قرار يانيك فيريرا بحسم مصيره فى الزمالك

عمر فرج
عمر فرج

عاد الفلسطيني عمر فرج، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى صفوف القلعة البيضاء بعد انتهاء فترة إعارته لنادي ديجرفورس السويدي ويترقب مصيره داخل القلعة البيضاء.

 

عمر فرج يعود للزمالك بعد انتهاء إعارته لنادي ديجرفورس السويدي 

وكان الزمالك أعار عمر فرج إلى ديجرفورس لمدة موسم، في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني السابق، قبل أن يعلن النادي السويدي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك انتهاء الإعارة، موجها الشكر للاعب قائلا: "شكرا على كل شيء، عمر فرج".

ومن المنتظر أن يحسم المدير الفني للزمالك، البلجيكي يانيك فيريرا، مصير اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة، سواء بالإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق أو السماح له بالرحيل مجددا على سبيل الإعارة، وذلك بالتنسيق مع المدير الرياضي للنادي، جون إدوارد.

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يُذكر أن الزمالك دعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بست صفقات جديدة، هم: مهدي سليمان، عبد الحميد معالي، شيكو بانزا، أحمد شريف، عمرو ناصر، والفلسطيني آدم كايد.

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