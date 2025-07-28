القرعة توقع منتخب مصر للشباب في المجموعة الثانية لكأس الخليج

منتخب الناشئين، أسفرت قرعة بطولة كأس الخليج تحت 20 عامًا التي أقيمت اليوم بمدينة أبها السعودية عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات العراق وسلطنة غُمان والبحرين.

أما المنتخب السعودي صاحب الضيافة فجاء على رأس المجموعة الأولى ومعه الثلاثي قطر والكويت واليمن.

البطولة تقام بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر القادمين ويشارك فيها منتخب مصر للناشئين بقيادة مديره الفني أحمد "الكاس" ضمن برنامج إعداده للمشاركة في نهائيات كأس العالم تحت 17 سنة التي تقام في ضيافة قطر خلال الفترة من 3 حتى 27 نوفمبر هذا العام.

أحمد الكاس يتحدث عن طموحه في كأس العالم للشباب

يستعد منتخب مصر للناشئين للمشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025، التي تقام في رحاب دولة قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل، وستضم 48 منتخبًا في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ بطولات كأس العالم.

وأعرب أحمد الكاس أسطورة كرة القدم المصرية ومدرب منتخب مصر للناشئين، عن سعادته بمشاركة منتخب بلاده، مؤكدًا أن استضافة قطر للبطولة العالمية للناشئين تبعث على الفخر والاعتزاز لدى جميع العرب.

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