أول تعليق من عبد الحميد معالي بعد انضمامه إلى الزمالك

أعرب المغربي عبد الحميد معالي لاعب الزمالك الجديد، عن سعادته بالانتقال للقلعة البيضاء قادمًا من نادي اتحاد طنجة المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ماذا قال عبد الحميد معالي بعد انضمامه إلى الزمالك

وقال اللاعب في تصريحات خاصة للمركز الإعلامي: "لم أتردد لحظة في قبول عرض الزمالك، وشرف لي اللعب للقلعة البيضاء".

وأوضح عبد الحميد معالي أنه سعيد بالأجواء داخل نادي الزمالك وبحالة الترحاب والحب التي وجدها من الجميع داخل النادي سواء لاعبين أو جهاز فني.

وأكد اللاعب أنه سيبذل قصارى جهده مع النادي من أجل الظهور بأفضل مستوى، موضحًا أنه يطمح في تحقيق كافة البطولات التي سيشارك فيها مع الفريق الأبيض".

واختتم عبد الحميد معالي تصريحاته قائلًا: "أعلم أن جماهير الزمالك كبيرة في مصر وأفريقيا والعالم العربي، وسأبذل قصارى جهدي مع الفريق كي أكون عند حسن ظنهم بي ولمساعدة زملائي في حصد البطولات".

الزمالك يعلن التعاقد مع عبد الحميد معالي

وأعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع المغربي عبد الحميد معالي لمدة خمسة مواسم، قادمًا من نادي اتحاد طنجة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع عبد الحميد معالي على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع اللاعب وناديه المغربي.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

صفقات الزمالك

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.

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