النصر السعودي يدخل قائمة المهتمين بالتعاقد مع دوناروما

كشفت تقارير صحفية، مساء اليوم الإثنين، عن وجود رغبة قوية داخل نادي النصر السعودي، في التعاقد مع أحد نجوم باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتطلع البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، للتخلص من حارسه البرازيلي بينتو، والتعاقد مع بديل.

دوناروما ضمن اهتمامات باريس سان جيرمان

وذكرت صحيفة "اليوم" السعودية أن "هناك اهتمام قوي من عدة أندية سعودية بالتعاقد مع الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، يأتي على رأسها النصر، بناء على طلب جيسوس".

وأشارت إلى أن "النادي الباريسي لا يمانع في رحيل اللاعب في الصيف الجاري، حال الحصول على مبلغ مناسب".

ويرتبط دوناروما (26 عاما) بعقد مع "بي إس جي" يمتد حتى صيف عام 2026، وتبلغ قيمته التسويقية 40 مليون يورو، بينما تسير مفاوضات التجديد بين الطرفين حاليا صوب طريق مسدود، وفق تقارير فرنسية عدة.

يذكر أن دوناروما ساهم في تتويج النادي الباريسي بالعديد من الألقاب، آخرها دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في التاريخ.

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