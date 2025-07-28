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خارج الحدود

ترامب يعتزم تقليص مهلة الـ50 يومًا المحددة للتوصل لوقف إطلاق النار بأوكرانيا

ترامب،فيتو
ترامب،فيتو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه تقليص مهلة الـ50 يومًا المحددة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقالت الرئاسة الروسية، اليوم الإثنين، إنها لا تستبعد عقد لقاءات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، رغم التوترات الأخيرة.

 وأضاف الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين، الأحد، أن الأمر يتوقف على ما إذا تواجد الزعيمان بالبلد نفسه بذات التوقيت، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس".

كما تابع أن اللقاء قد يجري في الصين في سبتمبر، إذ من المقرر أن يزور بوتين الصين بمناسبة الاحتفالات بذكرى مرور ثمانين عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وقال: "إذا قرر الرئيس الأمريكي في النهاية زيارة الصين في هذه الأيام، فبالطبع لا يمكن نظريا استبعاد انعقاد اجتماع من هذا النوع".

وكان بيسكوف علّق أوائل الشهر الجاري على التوترات مع أمريكا، وقال إنه يتعامل "بهدوء" مع الانتقادات التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرًا لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، واتهمه فيها بالتفوه "بكم من الترهات" بشأن أوكرانيا.

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