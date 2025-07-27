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اقتصاد

ترامب يعلن اتفاقا تاريخيا مع الاتحاد الأوروبي لتفادي حرب تجارية

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

 توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تفاهم يبقي الرسوم الجمركية على معظم صادرات التكتل عند مستوى 15%، ما حال دون اندلاع حرب تجارية كانت ستشكل ضربة قاصمة للاقتصاد العالمي.

 

الاتفاق التجاري بين أمريكا والاتحاد الأوروبي

 جاء هذا الإعلان قبل أقل من أسبوع من الموعد النهائي المقرر يوم الجمعة، الذي كان من المفترض أن تدخل فيه زيادات ترامب الجمركية حيز التنفيذ، بحسب وكالة بلومبرج.

وكان الرئيس الأمريكي هدد في مايو بفرض رسوم تصل إلى 50% على معظم السلع الأوروبية، في خطوة فرضت ضغوطا كثيفة عجّلت وتيرة المفاوضات، قبل أن يخفض النسبة لاحقا إلى 30%.

 

لقاء ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عقب اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الرسوم الجمركية ستشمل السيارات "وكل شيء آخر". من جهتها، أكدت فون دير لاين أن النسبة ستكون "شاملة"، فيما أوضح ترمب لاحقًا أن الاتفاق لا يشمل المنتجات الدوائية والمعادن. ويأتي هذا الإعلان تتويجًا لأشهر من دبلوماسية مكوكية اتسمت بالتوتر بين بروكسل وواشنطن.

وقال ترمب للصحفيين من نادي الجولف الخاص به في ترنبيري، اسكتلندا: "أعتقد أن هذا ينهي الاتفاق فعليا. إنه الأكبر على الإطلاق."

من جانبها، فال فون دير لاين، إن الاتفاق سيجلب الاستقرار وسيضفي قدرا من القدرة على التنبؤ.

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المستثمرون يترقبون اتفاقا تجاريا محتملا بين أمريكا وأوروبا مع اقتراب تطبيق الرسوم الجمركية

تفاصيل الاتفاق التجاري بين أمريكا وأوروبا

وتضمن الاتفاق التزام الاتحاد الأوروبي بشراء طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، واستثمار 600 مليار دولار إضافية في الاقتصاد الأمريكي فوق الاستثمارات الحالية، وفتح أسواق الدول الأعضاء للتجارة مع أمريكا دون رسوم جمركية، إضافة إلى شراء كميات ضخمة من المعدات العسكرية الأمريكية.

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