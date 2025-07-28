الإثنين 28 يوليو 2025
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خارج الحدود

الرئيس الأمريكي: أتطلع إلى إطعام الناس في غزة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين: أتطلع إلى إطعام الناس في غزة ونريد وقف إطلاق النار في القطاع.

وقف إطلاق النار في غزة

وتابع الرئيس الأمريكي: نريد وقف إطلاق النار في غزة ونتطلع إلى إطعام الناس هناك.. قدمنا كثيرا من الأموال لغزة ولم يقل لنا أحد كلمة شكر.

وأضاف ترامب: أخرجنا عددا كبيرا من الرهائن في القطاع وكثير منهم زاروا البيت الأبيض.. الرهائن المتبقين في غزة سيكون إخراجهم صعبا.. أخبرت نتنياهو أن عليه اعتماد مقاربة أخرى بشأن قطاع غزة.

يجب أن ينعم الأطفال في قطاع غزة بالغذاء والأمان

واستطرد ترامب: وقف إطلاق النار في غزة ممكن ونريد تحقيقه.. يجب أن ينعم الأطفال في قطاع غزة بالغذاء والأمان فورا.. سأتحدث مع رئيس الوزراء البريطاني عن وقف إطلاق النار في غزة

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الرئيس الأمريكى ترامب وقف إطلاق النار فى غزة غزة قطاع غزة

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