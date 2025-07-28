محافظ الإسماعيلية يهنئ أوائل الثانوية العامة والأزهرية على مستوى المحافظة

هنأ اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، الطلاب الأوائل بالثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، والثانوية الأزهرية على مستوى محافظة الإسماعيلية للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

إشادة بمستوى أداء الطلاب

وأشاد محافظ الإسماعيلية بمستوى أداء الطلاب وحرصهم على حصاد المراكز المتقدمة، مثمنًا جهود أولياء أمور الطلاب، ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة تحت إشراف أيمن موسى وكيل الوزارة، والإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية تحت إشراف فضيلة الشيخ مجدي السعيد بدوي رئيس الإدارة المركزية، خلال العام الدراسي الماضي.

العمل على تنمية مهارات الطلاب

وتمنى للطلاب مزيدًا من التوفيق والسداد في حياتهم العلمية والعملية، ولأعضاء هيئة التدريس بذل المزيد من الجهد والعمل على صقل مهارات الطلاب العلمية وتنميتهم؛ من أجل رفعة وتقدم مصرنا الحبيبة.



وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، بقيادة أيمن موسي وكيل الوزارة أسماء العشرة الأوائل بالثانوية العامة بأقسامها الثلاثة علمي رياضة وعلمي علوم وأدبي.



أسماء العشرة الأوائل بالشعب الثلاثة

وشملت أسماء العشرة الأوائل بالثانوية العامة بالإسماعيلية بشعبة علمي رياضة كل من: الأولى مريم شريف النويشي، والثاني زياد نبيل أمام أحمد رضوان، الثالث سيف محمود محمد أحمد، الرابعة مريم ناصر إسماعيل، الخامس عمار عمرو على حسن، السادس يوسف سيد عبد الحميد، السابع نور الدين أيمن سمير، الثامن إبراهيم عبد الحميد السيد عامر، التاسع أنطوان بخيت السيد جرجس، العاشر أحمد عبد الرؤوف فكرى.

فيما شملت أسماء العشرة الأوائل لشعبة علمي علوم في الإسماعيلية كل من: الأولى أريني راضي فرج الله، الثاني عاطف مروان عاطف، الثالثة شهد محمد عوض،الرابع مازن محمد كامل، الخامسة سلمي محمد محمود، السادس ماجد قطب السيد،السابع على محمد أحمد، الثامن حنين محمد محمد، التاسع أدهم الشريف فاروق عودة، العاشر كريم محمد عبد المجيد.



أسماء أوائل الشعبة الأدبية

فيما ضمت قائمة العشرة الأوائل بالشعبة الأدبية بالثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية كل من: جودي أحمد إسماعيل، عبد الجواد سامح عبد الجواد،حبيبة مصطفي صلاح،رحمة أسامة عبد النبي،منى محمد فاروق، سيمون نسيم مرقص،حفصة أحمد محمد عبدالله، سلمى خالد الطيب محمد خليل سليمان، مريم عبد العال علي، فاطمة أشرف محمد.

أسماء أوائل المحافظة بالثانوية الأزهرية

وأعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بشعبتيها العلمية والأدبية وجاءت على النحو التالي:

القسم العلمي

- حصد الطالب معاذ أحمد رمضان حسني، معهد التل الكبير، المركز الأول بمجموع 648 والنسبة 99.69%، والثاني على مستوى الجمهورية.



حصدت الطالبة أميرة سليمان محمد، معهد التل الكبير، المركز الثاني بمجموع 643 ونسبة 99.23%.



حصد الطالب عبد الرحمن مصطفى علي، معهد التل الكبير، المركز الثالث بمجموع 642 ونسبة 98.93%.



وحصد الطالب محمد عمرو محمد محمود الأمير، معهد ال نوح النموذجي، المركز الرابع بمجموع 641 ونسبة 98.62%.



وحصدت الطالبة إيمان عبد الرحمن رمضان، معهد فتيات التل الكبير، المركز الخامس بمجموع 638 ونسبة 98.15%.

القسم الأدبي:



حصدت الطالبة آلاء إبراهيم محمد إبراهيم الطوخي، معهد فتيات الإسماعيلية، المركز الأول بمجموع 612 ونسبة 95.25%.



وحصدت الطالبة رقية محمد إسماعيل محمود أبو القاسم، معهد فتيات التل الكبير، المركز الثاني بمجموع 552 ونسبة 93.56%.



وحصدت الطالبة رودينا محمد محمد حافظ الجندي، معهد فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجي، المركز الثالث بمجموع 551 ونسبة 93.39%.



وحصدت الطالبة إيمان السيد محمد السيد محمد، معهد فتيات التل الكبير، المركز الرابع بمجموع 550 ونسبة 93.22%.



وحصدت الطالبة عائشة أحمد علي، معهد فتيات عمر بن عبدالعزيز النموذجي، على المركز الخامس بمجموع 548 ونسبة 92.88%.





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