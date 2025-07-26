رئيس "الإسماعيلية الأزهرية" يهنئ الطالب معاذ أحمد لحصوله على المركز الثاني بالثانوية

تقدم الدكتور مجدي السعيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، والدكتور أحمد بيومي، الوكيل الشرعي للمنطقة، خالص التهاني القلبية للطالب معاذ أحمد رمضان، معهد التل الكبير، بمناسبة حصوله على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، شعبة علمى بمجموع 648 بنسبة (99.69%).

رسالة شكر لأسرة الطالب

كما تقدم الدكتور مجدي السعيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة، بخالص التهنئة والشكر لأسرة الطالب وأسرة المعهد، وإدارة التل الكبير التعليمية، متمنيًا له ولجميع الطلاب والطالبات دوام التوفيق والنجاح.

فرحة داخل منزل أسرة معاذ

ومن جهة أخرى قالت والدة معاذ أحمد رمضان حسيني مصطفى، ابن الإسماعيلية ومدينة التل الكبير، والثاني على الجمهورية بالقسم العلمي في الثانوية الأزهرية، إن أختها هي من أبلغتها بأن ابنها حصل على المركز الثاني على الجمهورية بالثانوية الأزهرية بالقسم العلمي.

توقع بمستقبل باهر

وأشارت إلى أنها كانت تتوقع حصوله على هذا المركز خاصة أنه أكبر أخواته الخمسة، واصفة إياه بأنه من الصالحين.

وأشارت إلى أنه لم يحدد بعد ما الكلية التي يرغب في دخولها، حيث أنه لم يصرح لهم بالمنزل عن رغبته في الكلية التي يتمنى أن يلتحق بها.

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف اناب، اليوم السبت، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025م، الموافق لسنة 1446هـ، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 65.01%، بينما بلغت في القسم الأدبي 45.50%، بنسبة نجاح عامة بلغت 53.99%.

وهنَّأ وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، داعيًا لهم بمزيد من التوفيق والسداد، مؤكدًا تقدير فضيلة الإمام الأكبر للجهد الكبير الذي بذله الطلاب خلال هذا العام الدراسي، ومتمنيًا لهم دوام التميّز في المرحلة الجامعية، وأن يكونوا قدوة في مجتمعاتهم، وحملةً لرسالة الأزهر علمًا وأخلاقًا.

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