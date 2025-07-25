نجاح فريق طبي في إنقاذ طرف مريض بمستشفى القنطرة غرب في الإسماعيلية

شهد مستشفى القنطرة غرب، في محافظة الإسماعيلية، نجاح فريق طبي في إنقاذ طرف حيوي لمريض، حيث تمكن الفريق الطبي من إعادة جزء مبتور من إبهام يد مريض في الثلاثينيات من عمره.

حالة المريض الصحية

وكان المريض وصل إلى قسم الطوارئ بمستشفى القنطرة غرب في الإسماعيلية، وهو يعاني من إصابة بالغة، عبارة عن جرح وقطع كامل أدى إلى انفصال العقلة العلوية لإبهام يده اليمنى.

قسم الطوارئ يستقبل الحالة

على الفور، قام أطباء الطوارئ في مستشفى القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، باستقبال الحالة وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة، قبل تحويلها إلى قسم الجراحة.

واستقبل الفريق الطبي في مستشفى القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية الحالة وعمل على الفور لإنقاذ العقلة من البتر، ثم عرضها على وتم تقييم الحالة بدقة واتخذ الإجراءات الطبية اللازمة لضمان أفضل فرصة لإنقاذ الإبهام.

جهود فريق التمريض بالمستشفى

ولم يقتصر الجهد على الأطباء فقط، بل امتد ليشمل فريق التمريض المتميز من أقسام العمليات والطوارئ والقسم الداخلي، لقد عملوا بتفانٍ على تحضير المريض ومتابعة حالته عن كثب طوال فترة إقامته بالمستشفى، حتى تحسنت حالته بشكل ملحوظ وخرج بسلام.

تعكس هذه الواقعة التنسيق الإحترافي والجهود المتكاملة للفريق الطبي والتمريضي بمستشـفى القنطرة غرب، مما ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الطبي وإعادة الأمل للمريض.

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