رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع البرنامج التدريبي للترقي (صور)

تابع الدكتور مجدي السعيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الإثنين فعاليات اليوم الثالث للبرنامج التدريبي "إعداد الاختبارات وتقويم الأداءات الصفية" (الترقي لوظائف المعلمين) والذى يقام بالمبنى الإداري.

المستهدف من التدريب

ومن جانبها قالت الدكتورة أمل عبد الرحمن، مديرة إدارة التدريب بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية أن التدريب يستهدف 16 معلمًا ومعلمة، وقدمت التدريب خلال اليوم الدكتورة حنان عثمان.

جانب من فعاليات التدريب، فيتو

مدة عقد التدريب

وأضافت مدير إدارة التدريب بالادارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية أن مدة البرنامج للفوج الواحد تقام على مدار ثلاث أيام حتى يتم الانتهاء من تدريب كافة المعلمين المستهدفين بالترقى.

جانب من فعاليات التدريب، فيتو

إشادة بإدارة التدريب

ومن جانبه أشاد رئيس الادارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية بإدارة التدريب وفعاليات البرنامج التدريبي وعلى الجهد المبذول من إدارة التدريب بالمنطقة.

جانب من فعاليات التدريب، فيتو

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن بدء استقبال طلبات التظلمات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2024/2025م، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 29 يوليو وحتى الثلاثاء 12 أغسطس، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على ضمان حق الطلاب في مراجعة نتائجهم وضمان العدالة بين الجميع.

قيمة التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

وأكَّد القطاع أن سداد رسوم الطعن متاح إلكترونيًّا عبر موقع منظومة التظلمات الإلكترونية، أو من خلال الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، وتبلغ قيمة التظلم 100 جنيه لكل مادة.

وأوضح القطاع أن عملية الاطلاع على أوراق الإجابة تقتصر على الطالب نفسه، ويُسمح لولي الأمر بالاطلاع فقط في حال تعذر حضور الطالب، وذلك بعد تقديم إقرار رسمي يُفيد بالتعرف على الورقة نيابةً عنه.

وأشار القطاع إلى إدراج الامتحانات الشفوية ضمن منظومة التظلمات الإلكترونية؛ حيث متاح التظلم على درجة القرآن الكريم والحديث الشريف لجميع الطلاب، بالإضافة إلى اللغة الأجنبية الأولى والثانية للطالب من ذوي الهمم، واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية والقراءات للطالب ذوي البصيرة، وذلك باعتبارها مواد مستقلة تخضع لنفس الضوابط المعتمدة للمواد التحريرية.

وأكد القطاع أنَّه في حال ثبوت زيادة درجات الطالب في أي مادة بعد نتيجة التظلم، يتوجَّه الطالب إلى الإدارة التعليمية التي سدَّد بها رسوم الطعن لتقديم طلب استرداد المبلغ، وتتم متابعة عملية الصرف من خلال المنطقة الأزهرية التابع لها.

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