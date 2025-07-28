منطقة الإسماعيلية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الثانوية

أعلن الدكتور مجدي السعيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، اليوم الإثنين، أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة بعد تسلمه نتيجة الثانوية الأزهرية، في حضور الدكتور أحمد بيومي الوكيل الشرعي للمنطقة وعبدالباقي الحداد، مدير إدارة أمن المنطقة.

عبر رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، عن سعادته بما حققه طلاب المنطقة من تفوق يدعو للفخر.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى تصدر منطقة الإسماعيليّة الأزهرية لقائمة الأوائل على مستوى الجمهورية بالمركز الثاني علمي.

كما جاءت قوائم أوائل المحافظة في جميع الأقسام متميزة بحصول الطلاب على درجات مرتفعة، مما يؤكد على بذل الجهد والعزم والمثابرة من أجل التفوق العلمي.

برقية تهنئة للطلاب

وتقدم رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية بخالص التهاني القلبية لأبنائها وبناتها الأوائل وطلاب وطالبات دفعة 2024-2025 الناجحين في امتحانات الثانوية الأزهرية.

أسماء أوائل المحافظة بالثانوية الأزهرية

وجاءت النتيجة كالتالي: القسم العلمي

- حصد الطالب معاذ أحمد رمضان حسني، معهد التل الكبير، المركز الأول بمجموع 648 والنسبة 99.69%، والثاني على مستوى الجمهورية.



حصدت الطالبة أميرة سليمان محمد، معهد التل الكبير، المركز الثاني بمجموع 643 ونسبة 99.23%.



حصد الطالب عبد الرحمن مصطفى علي، معهد التل الكبير، المركز الثالث بمجموع 642 ونسبة 98.93%.



وحصد الطالب محمد عمرو محمد محمود الأمير، معهد ال نوح النموذجي، المركز الرابع بمجموع 641 ونسبة 98.62%.



وحصدت الطالبة إيمان عبد الرحمن رمضان، معهد فتيات التل الكبير، المركز الخامس بمجموع 638 ونسبة 98.15%.

القسم الأدبي:



حصدت الطالبة آلاء إبراهيم محمد إبراهيم الطوخي، معهد فتيات الإسماعيلية، المركز الأول بمجموع 612 ونسبة 95.25%.



وحصدت الطالبة رقية محمد إسماعيل محمود أبو القاسم، معهد فتيات التل الكبير، المركز الثاني بمجموع 552 ونسبة 93.56%.



وحصدت الطالبة رودينا محمد محمد حافظ الجندي، معهد فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجي، المركز الثالث بمجموع 551 ونسبة 93.39%.



وحصدت الطالبة إيمان السيد محمد السيد محمد، معهد فتيات التل الكبير، المركز الرابع بمجموع 550 ونسبة 93.22%.



وحصدت الطالبة عائشة أحمد علي، معهد فتيات عمر بن عبدالعزيز النموذجي، على المركز الخامس بمجموع 548 ونسبة 92.88%.

برقية شكر إلى أولياء الأمور

توجه رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية بالشكر لأولياء الأمور الذين قدموا كل الدعم للطلاب، والمعاهد الأزهرية ومعلميها الذين بذلوا الجهد والعطاء ليصل الطلاب إلى هذا النجاح.

وفق الله أبناءنا وبناتنا لمزيد من النجاح، وسدد خطاهم لخدمة دينهم ووطنهم.

نسأل الله أن يديم على أبنائنا نعمة العلم والاجتهاد والنجاح والتفوق، وأن ينفعهم بما علَّمهم.

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