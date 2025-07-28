رئيس الإسماعيلية الأزهرية يشهد ختام برنامج الذكاء الاصطناعي لرياض الأطفال (صور)

شهد الدكتور مجدي السعيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الإثنين، ختام فعاليات البرنامج التدريبي "الذكاء الاصطناعي لمعلمات رياض الأطفال"، والذي يقام بالمبنى الإداري وتحت إشراف الإدارة العامة للتدريب وتنمية المهارات بالمشيخة.

واستهدف التدريب الذى عقد على مدار 3 أيام 28 معلمة من معلمات رياض الأطفال، وذلك بتنظيم من إدارة التدريب وتنمية المهارات بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية.

جانب من فعاليات التدريب، فيتو

مناقشة مفتوحة مع المعلمات

وخلال فعاليات التدريب قام رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، بمناقشة المعلمات وسؤالهم عن مدى استفادتهم من البرنامج التدريبي، وشدد على ضرورة تطبيق ما تم تدريبهم عليه داخل القاعات ونقل أثر التدريب لطلابهم وزملائهم حتى يحقق التدريب ثماره الناجحة.

جانب من فعاليات التدريب، فيتو

الهدف من عقد التدريب

ومن جانبها أوضحت الدكتورة آمال عبد الرحمن، مدير إدارة التدريب بالمنطقة، أن التدريب يهدف إلى تعريف المعلمات كيفية تنمية الكفاءة المهنية والتربوية وكيفية التعامل مع الطالب داخل القاعات باستخدام الأساليب الحديثة، وتم تفاعل المتدربين والقيام بشرح الأنشطة. حاضر اليوم الدكتور ثروت عبد الستار، كمبيوتر تعليمي بقطاع المعاهد.

جانب من فعاليات التدريب، فيتو

أبرز المرافقين خلال الزيارة

ورافق رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، خلال الجولة كل من محمد شبرا مندوب قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة نادية آدم، مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة.



جانب من فعاليات التدريب، فيتو

جانب من فعاليات التدريب، فيتو

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