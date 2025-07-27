10 معلومات عن مهرجان المانجو في الإسماعيلية

تستعد محافظة الإسماعيلية لإطلاق النسخة الثالثة من مهرجان المانجو والتي تنطلق فعالياتها يوم الـ 8 من شهر أغسطس المقبل.

اهتمام دولي بمهرجان الإسماعيلية

ويحظى مهرجان المانجو في محافظة الإسماعيلية، باهتمام محلي ودبلوماسي دولي حيث تحرص العشرات من الدول على الحضور إلى مهرجان المانجو في الإسماعيلية وفي التالى تسرد "فيتو " معلومات حول المهرجان.

فكرة مهرجان المانجو

1_ بدأت محافظة الإسماعيلية في التفكير بعمل مهرجان المانجو من خلال طرح الفكرة بواسطة عدد من الشبان من أبناء المحافظة وذلك للترويج للسياحة البيئية بالإسماعيلية، مستغلين عشق المئات لثمرة المانجو ملكة فواكه الصيف.

الإعداد للنسخة الأولى من المهرجان

2 _ تم الإعداد للنسخة الأولى من المهرجان جيدا بمشاركة عدد من الجهات والتي تم من خلالها تشكيل لجنة للمهرجان والذي احتضنته مدينة الإسماعيلية.

3 _ قامت اللجنة المنظمة بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية وقسم العلاقات الخارجية وإدارة السباحة بالمحافظة ببدء مخاطبة عدد من الوفود وبخاصة وأن النسخة الأولى لانطلاق المهرجان تزامنت مع تصدر المانجو الإسماعيلاوي للترند.

4 _ تم إطلاق النسخة الأولى لمهرجان المانجو في محافظة الإسماعيلية عام 2022 عقب موافقة اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية الأسبق، وحققت النسخة الأولى من المهرجان نجاحات باهرًا حيث انهالت الوفود على محافظة الإسماعيلية من كل حدب وصوب طوال فترة المهرجان.

5_ وأقيمت النسخة الثانية لمهرجان المانجو في محافظة الإسماعيلية بعام 2023، حيث حظي المهرجان بذات الاهتمام، ثم توقف في عام 2024، ليعود بقوة هذا العام بعد مطالبات كثيرة بعودة المهرجان.

6 _ ويشمل برنامج المهرجان هذا العام تنظيم العشرات من الفعاليات والتي تبدأ بديفيلية حفل الافتتاح والذى يقام بشارع محمد على بوسط مدينة الإسماعيلية، ويشمل عروضا فنية متنوعة منها العروض الخاصة بالفلكلور والتراث الشعبي الإسماعيلي والسمسمية.

7 _ وفور أن يعطي اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية إشارة البدء لانطلاق فعاليات المهرجان.

8 _ كما تشمل فعاليات مهرجان المانجو سوق المانجو العام من 12 ظهرًا لـ 11 مساءً بحديقة نمرة 6، بوجود أجود أنواع المانجو الطازج، عروض موسيقية حيّة من 7 لـ 11 مساءً.

9_ كما يقام بازار كبار الزوار – VIP Mango Bazaar من 7 مساءً حتى منتصف الليل بالقرية الأولمبية، ويشمل تذوق مانجو نادرة، والتعرف على الأنواع المميزة.

10_ وجهت محافظة الإسماعيلية الدعوة لكافة شعب الإسماعيلية وحبي المانجو الإسماعيلاوي لحضور فعاليات المهرجان.

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