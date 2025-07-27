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رياضة

رابطة الأندية تكشف تعديل لائحة طلب الحكام الأجانب في مباريات الدوري

الدوري المصري، فيتو
الدوري المصري، فيتو

أجرت رابطة الأندية تعديل في لائحة الدوري المصري الممتاز الخاص بطلب الأندية حكام أجانب في مبارياتها بداية من الموسم الجديد.

تعديل لائحة طلب الحكام الأجانب أجانب 

 وأصبح يحق لأي نادٍ أو الرابطة طلب حكام أجانب قبل 10 أيام من موعد المباراة ويجوز لأي فريق طلب حكام أجانب لمباريات محددة من بداية الموسم على أن تدفع رسوم استقدام الحكام لخزينة الاتحاد مع الطلب المقدم.

نص اللائحة 

في حالة طلب إدارة الرابطة أو أيًا من الأندية تعيين حكام أجانب لأي مباراة من مباريات الدوري يلتزم النادي صاحب الطلب بسداد تکالیف استدعاء الحكام وبدلات التحكيم والانتقالات والإقامة... الخ بالعملة الأجنبية قبل موعد المباراة بعشرة أيام على الأقل كما يجوز لأي نادي طلب حكام أجانب لمباريات محددة من بداية الموسم على أن تدفع رسوم استقدام الحكام لخزينة الاتحاد مع الطلب المقدم.

وفي حالة تعذر تلبية الطلب الخاص باستقدام الحكام الأجانب بعد دفع الرسوم وتقديم الطلب المشار إليها في المادة (12.46) تلتزم لجنة الحكام يتم بالرد على طلب النادي خلال 48 ساعة بحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب.

 

 

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