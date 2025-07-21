اتحاد الكرة يوافق على صرف 5 كرات لكل ناد بالمظاليم
قرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم صرف عدد (٥) كرات قدم الأندية دوري القسم الثاني (أ - ب) ودوري القسم الثالث باجمالي عدد ٢٧٦ ناديا.
وأكد اتحاد الكرة في خطاب رسمي مرسل اليوم إلي الفروع التابعة لإبلاغ الأندية على الإجراءات التالية:
1- إذن إضافة من النادى للمخازن معتمد بخاتم النادي.
2- يتم حضور مندوبي أندية القاهرة والجيزة والقليوبية لاستلام الكرات من مقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.
3- بالنسبة لباقى الأندية يتم حضور مندوب الفرع للاستلام والتوزيع على الأندية ، بموجب محضر تسليم، على أن يتحمل الفرع تكاليف الانتقالات للمندوبين.
4- يتم التسليم خلال الفترة من ۲۰۲۵/۸/۲٠ وحتى ۲۰۲۵/۹/۱ في الفترة الصباحية من ١٠ - ٣ عصرًا عدا أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.
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