الخميس 24 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة طنطا يشهد ختام فعاليات البرنامج التدريبي "أنا أيضًا مسؤول"

رئيس جامعة طنطا يشهد
رئيس جامعة طنطا يشهد ختام فعاليات البرنامج التدريبي

شهد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، ختام فعاليات البرنامج التدريبي "أنا أيضًا مسؤول"، الذي نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب، واستضافته الجامعة.

محافظ الغربية يستقبل أوائل الثانوية: أنتم الواجهة المشرفة لجيل يحلم بالمستقبل

إصابة 4 أشخاص في تصادم دراجة بخارية بـ"توكتوك" بطريق طنطا الزراعي

جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي وكوك، المنسق العام للأنشطة الطلابية بالجامعة، ومحمد القصير، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، والدكتورة سمر عبدالله منسق برامج تدريبية، والدكتورة آية حبلوش منسق شئون التدريب بالإضافة إلى مدربى البرنامج من الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأكد رئيس جامعة طنطا خلال لقائه بالطلاب أهمية هذا البرنامج في تنمية قدراتهم ومهاراتهم القيادية، مشددًا على أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بتوفير كافة سبل الدعم للأنشطة التي تهدف إلى بناء شخصية الطالب وتأهيله لسوق العمل والمساهمة الفعالة في المجتمع.

وحرص رئيس جامعة طنطا على الاستماع إلى آراء الطلاب حول محتوى البرنامج ومدى استفادتهم منه، مؤكدًا على أن تفاعل الطلاب ومشاركتهم الإيجابية هي المعيار الأساسي لنجاح هذه المبادرات، مشيرا إلى سعى الجامعة الدائم إلى تقديم أفضل البرامج التدريبية التي تلبي احتياجات سوق العمل وتتوافق مع رؤية مصر 2030 في بناء جيل جديد قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة في تحقيق التنمية الشاملة.

أضاف رئيس الجامعة أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الوعي بالمسؤولية المجتمعية لدى الطلاب وتنمية مهاراتهم القيادية، وتزويدهم بالخبرات اللازمة ليكونوا قياديين فاعلين في المستقبل، مؤكدا حرص الجامعة على استضافة مثل هذه المبادرات لتقديم أقصى استفادة لطلابها من خلال برامج تدريبية وتأهيلية متنوعة، تسهم في بناء شخصيتهم وتوسيع مداركهم، مشيدا بالدور المحوري الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية للتدريب في تنمية الكوادر الشبابية وتأهيلها لسوق العمل واحتياجات التنمية.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي شهد مشاركة كثيفة من طلاب الجامعة على مدار ٥ أيام وشمل العديد من الموضوعات موضوعات المسئولية المجتمعية والتطوعية، والمسئولية البيئية والمناخية، والمسئولية التكنولوجية والرقمية، والمسئولية الإعلامية والتواصل، والمسئولية الاقتصادية والمالية، والمسئولية السياسية والمدنية، والمسئولية الصحية والنفسية، والمسئولية العلمية والبحثية، والمسئولية الثقافية والتراثية، والمسئولية العالمية والتنموية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يستقبل أوائل الثانوية: أنتم الواجهة المشرفة لجيل يحلم بالمستقبل

إصابة 4 أشخاص في تصادم دراجة بخارية بـ"توكتوك" بطريق طنطا الزراعي

محافظ الغربية يتفقد أعمال الإصلاح بكورنيش طنطا

رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة

الأكثر قراءة

رسائل السيسي ومدبولي حسمت الأمر، موعد صدور قانون الإيجار القديم

نائب رئيس جامعة القاهرة يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق أعمال التنسيق

تنسيق الجامعات 2025، قائمة بالجامعات الخاصة المعتمدة وخطوات التقديم

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 24 يوليو 2025

مصرع عامل في حريق مصنع الفوم بالقليوبية

آخر تطورات صفقة انضمام مدافع زد للزمالك

تفسير رؤية الخصام في المنام وعلاقتها بالتخلص من الذنوب والمعاصي

166 شاحنة مساعدات تدخل قطاع غزة

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 24-7-2025 بالأسواق

بعد التراجع الأخير، سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 24-7-2025

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم

تنسيق الجامعات 2025، قائمة بالجامعات الأهلية الجديدة المعتمدة

المزيد

انفوجراف

المحكمة تكشف أسباب حكمها على المتهمين بالتسبب في انفجار خط غاز الواحات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يكون صيام يوم الخميس واجبًا في غير الفريضة؟

تفسير رؤية الخصام في المنام وعلاقتها بالتخلص من الذنوب والمعاصي

هل ورد دعاء التوفيق والنجاح في السنة النبوية؟

المزيد
الجريدة الرسمية