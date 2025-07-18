الأكاديمية العربية بالعلمين تستضيف تدريب "كليوباترا" الطبي الدولي للمنافسات الطلابية العالمية

تستعد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بفرعها بمدينة العلمين الجديدة، لاستضافة تدريب كليوباترا الطبي الدولي، الحدث الذي يجمع نخبة من طلاب الطب من شتى الجامعات المصرية، بالإضافة إلى مشاركين من دول مختلفة حول العالم، في عودة قوية للمنافسات الطلابية العالمية.

تدريب كليوباترا بالأكاديمية العربية

يُعقد تدريب "كليوباترا" في الفترة من السبت 30 أغسطس 2025 حتى الثلاثاء 2 سبتمبر 2025.

خلال هذه الأيام، سيتضمن التدريب مجموعة متنوعة من المحاور التدريبية المتخصصة التي تهدف إلى صقل مهارات الطلاب في مجالات طبية حيوية.

مجالات تدريب كليوباترا الطبي الدولي

وفي إطار تعزيز هذه المهارات، يشمل التدريب مجالات متخصصة مثل تدريب مهارات طب الكوارث الطبيعية والحروب (ITDM)، الذي يؤهل الطلاب للتعامل الفعال مع الأزمات الطبية في حالات الطوارئ والنزاعات.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التدريب مهارات عامة (TNT) لتطوير المهارات الأساسية لأي ممارس طبي، فضلًا عن تدريب الصحة العامة (AtoP) الذي يسلط الضوء على أهمية الوقاية من الأمراض.

تدريب كليوباترا بالأكاديمية العربية

علاوة على الجوانب الطبية البحتة، يتناول التدريب قضايا مجتمعية مهمة مثل صحة المرأة والعنف القائم على النوع الاجتماعي (V2V)، ولا يقتصر التدريب على ذلك، بل يمتد ليشمل تدريب مهارات العلاقات العامة والتواصل (PRACT) لتنمية قدرات الطلاب على التواصل الفعال، وتدريب مهارات التعليم الطبي (TMET) للتركيز على أفضل ممارسات التعليم والتعلم في المجال الطبي.

وأخيرًا، يقدم التدريب مهارات التبادل الطلابي (TNET) لإعداد الطلاب لبرامج التبادل الثقافي والأكاديمي الدولي.

يأتي هذا التدريب، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للجمعيات العلمية لطلاب الطب في مصر (IFMSA-Egypt)، ليضع الأكاديمية في صدارة المؤسسات التعليمية المصرية، إذ تعد أول جامعة تستضيف هذا التدريب الدولي بعد غياب مصر لسنوات عن تنظيمه.

وتعد استضافة الأكاديمية لهذا التدريب بمثابة نقلة نوعية لها، مما سيؤهلها للحصول على درجة عضوية أعلى في الاتحاد الدولي.

و نتيجة لذلك، سيفتح هذا الحدث الباب أمام استضافة الأكاديمية برامج التبادل الطلابي الدولي العام القادم، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للتميز الطبي.

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