جامعة جنوب الوادي تختتم اللقاءات التوعوية الصيفية بمشروع محو الأمية

اختتمت فعاليات اللقاءات التوعوية الصيفية لهذا العام، والتى تنظمها جامعة جنوب الوادى لطلابها في محافظتي قنا والأقصر للمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة المهندس رائد هيكل.

محو الأمية في قنا

واختتمت فعاليات هذا العام لطلاب الجامعة أبناء مركزي فرشوط ونجع حمادي، تحت إشراف ياسر السمهودي مدير عام فرع تعليم الكبار بقنا.

وشهد الختام حضورا طلابيا حاشدا في مدينة نجع حمادي، تمت الإجابة فيه على كافة تساؤلات الطلاب التى دارت حول قرار مجلس الجامعة بمحو أمية دارس واحد فقط خلال سنوات الدراسة الأربع، وذلك من خلال الشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار التى تقدم كافة التسهيلات للطلاب للمشاركة في المشروع، بداية من الحصول على الدارس وطرق جذبه للدخول فى فصل تدريسى، وحرية اختيار مكان وتوقيت الدراسة بالفصل والمنهج المتبع فى التدريس لهم ونوع التعاقد بين الطلاب والهيئة في عملية المشاركة، وشكل الورقة الامتحانية، وعدد الدورات الامتحانية وكيفية حصول الدارس على الشهادة بعد اجتيازه الامتحان، ودور منسق الكلية فى تحقيق التواصل بين الطالب وإدارة محو الأمية.



وتم استعراض بعض النماذج للطلاب المتميزين، وأيضا عدد من النماذج المضيئة للدارسين الذين حصلوا على شهادات جامعية من محو الأمية.

شارك من الجامعة: محمد الكامل منسق عام الجامعة فى مشروع محو الأمية والدكتورة عطيات الشاورى الأستاذ بكلية التربية النوعية ومنسقو كليات التجارة والحقوق ومسؤول الاتصال باللجنة الإشرافية بالجامعة، ومن هيئة تعليم الكبار مديرو إدارات فرشوط ونجع حمادي شرق وغرب وعدد من مسئولي الهيئة بالفرع بقنا.

جدير بالذكر أن اللقاءات التوعوية بالمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية استغرقت عشرة أيام منذ بدايتها فى مستهل شهر يوليو الجارى بمختلف مدن محافظتي قنا والأقصر.

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