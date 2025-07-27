محافظ بورسعيد يعتمد حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة

اعتمد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك بعد العرض المقدم من طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، في إطار خطة تطوير الأداء الإداري ورفع كفاءة المنظومة التعليمية على مستوى بورسعيد.

اسماء حركه التنقلات في مديريه التربيه والتعليم ببورسعيد

وجاءت الحركة على النحو التالي:

هشام محمد كمال الجعبري مدير إدارة شرق التعليمية و شريف محمد السيد كامل وكيل إدارة شرق التعليمية وأميرة محمود محمود عبد اللطيف مدير إدارة شمال التعليمية، ووفاء محمد حامد حريز وكيل إدارة شمال التعليمية



وايضا شملت حركه التنقلات لقيادات التربيه والتعليم بمحافظه بورسعيد أحمد محمد أحمد تاج الدين مدير إدارة جنوب التعليمية، وعبير محمد السيد حسين درويش، ووكيل إدارة جنوب التعليمية

ومحمد طه محمود بدوي مدير إدارة الزهور التعليمية، وكريم محمد محمد محمد صالح وكيل إدارة الزهور التعليمية



وتضمنت حركة التنقلات أيضا فاطمة سمير إسماعيل هجرس مدير إدارة بحر البقر التعليمية وأشرف إبراهيم مسعد شتيوي وكيل إدارة بحر البقر التعليمية، ونيفين الحسيني عبد الرازق عثمان مدير إدارة بورفؤاد التعليمية وأحمد محمد أحمد الشربيني وكيل إدارة بورفؤاد التعليمية

هدف حركه التنقلات الدفع بقيادات تعليميه تتمتع بالكفاءه والخبره

وأكد محافظ بورسعيد أن هذه الحركة تأتي في ضوء الحرص على الدفع بقيادات تعليمية تتمتع بالكفاءة والخبرة الميدانية، بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية وخدمة الطلاب وأولياء الأمور، متمنيًا لجميع القيادات الجديدة التوفيق في مهامهم وتحقيق أهداف التنمية الشاملة في القطاع التعليمي

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