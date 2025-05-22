ماراثون الأكاديمية العربية للعلوم في بورسعيد يجمع شباب الجامعات

تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة"، نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بفرع بورسعيد، اليوم الخميس، ماراثونًا ويومًا رياضيًا، وذلك برعاية كريمة من الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، وبتنفيذ إدارة الشؤون الرياضية.

شهدت الفعالية مشاركة واسعة وحاشدة من طلاب مختلف كليات وفروع الأكاديمية، بالإضافة إلى طلاب جامعات بورسعيد، ممثلين في جامعة بورسعيد، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، في إطار تعزيز روح التنافس الإيجابي والتواصل الفعال بين الشباب، وتشجيعهم على تبني الرياضة كنمط حياة أساسي.



حضر الماراثون كوكبة من الشخصيات القيادية والأكاديمية والرياضية، تقدمهم الدكتور ياسر السنباطي، نائب رئيس الأكاديمية لشئون التعليم، والعميد الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، والدكتور محمد عبد العزيز محضر، مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، والمهندس علي جبر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ستايل لإدارة الفنادق.

كما شهد الحضور من قيادات فرع الأكاديمية ببورسعيد، الدكتور محمد فهمي شحادة، مدير الفرع، والدكتور علي عبدالمنعم، العميد الأكاديمي لفرع بورسعيد، إلى جانب الدكتور أحمد خلف، مدير الإدارات الرياضية، والدكتور شادي عبد العزيز، مدير إدارة الشؤون الرياضية بالقاهرة

وقال الدكتور أحمد خلف، مدير الإدارات الرياضية بالأكاديمية إن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي في إطار رؤية الأكاديمية الرامية إلى بناء جيل واعٍ ومثقف، يتمتع باللياقة البدنية والصحة النفسية، ويعي أهمية الرياضة في بناء شخصيته وتعزيز قدراته على الإبداع والتميز.

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