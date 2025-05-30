الجمعة 30 مايو 2025
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محافظات

محافظ بورسعيد يشهد العرض الفني لأوبريت “بنت مصر” على مسرح قصر الثقافة (صور)

محافظ بورسعيد يشهد
محافظ بورسعيد يشهد أوبريت بنت مصر، فيتو

شهد اللواء  محب حبشي، محافظ بورسعيد، العرض الغنائي الاستعراضي “بنت مصر”، الذي قدمته الهيئة العامة لقصور الثقافة على مسرح قصر ثقافة بورسعيد، بحضور الدكتورة راوية رزق نائب رئيس جامعة بورسعيد، ومحمد فواز رئيس حي المناخ، ووسط حضور كبير من الإعلاميين والفنانين والمثقفين والأدباء.

محافظ بورسعيد يشهد أوبريت بنت مصر، فيتو 
محافظ بورسعيد يشهد أوبريت بنت مصر، فيتو 

محافظ بورسعيد يشهد أوبريت بنت مصر

جاء العرض تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع المجلس القومي للسكان برئاسة الأستاذة هالة حنيدق مقررة المجلس القومى للسكان ببورسعيد، ويأتي ضمن خطة وزارة الثقافة لنشر الفنون الجادة بمختلف المحافظات.

محافظ بورسعيد يشهد أوبريت بنت مصر، فيتو 
محافظ بورسعيد يشهد أوبريت بنت مصر، فيتو 

أوبريت بنت مصر يناقش القضايا النسائية 

تناول أوبريت “بنت مصر” عددًا من القضايا المجتمعية التي تمس المرأة والأسرة المصرية، من بينها العنف الأسري، التفكك العائلي، الإدمان، التحرش، الزواج المبكر، والطلاق، وجرى تقديمها من خلال مشاهد درامية غنائية منفصلة، تهدف إلى دعم المرأة وتعزيز دورها في بناء المجتمع.

محافظ بورسعيد يشهد أوبريت بنت مصر، فيتو 
محافظ بورسعيد يشهد أوبريت بنت مصر، فيتو 

وكان  أوبريت من تأليف وإخراج محمد رؤوف، وبطولة أميرة فؤاد، أحمد مندور، مها محمود، يحيى رؤوف، وريتالج، بمشاركة فرقة “تياترو” للموسيقى بقيادة محمود الباشا، وتدريب المايسترو أحمد أبو صير، وتخلله عدد من القصائد الشعرية للشاعر أحمد عطوة.

أوبريت بنت مصر، فيتو 
أوبريت بنت مصر، فيتو 

كما أقيمت على هامش العرض، وضمن أنشطة إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة بورسعيد بإدارة وسام العزوني، ورشة فنية لمرسم الطفل حول دور المرأة في المجتمع وتأثير القضايا السكانية على الأطفال، من تدريب الفنانة رانيا المغربي.

محافظ بورسعيد يشهد أوبريت بنت مصر، فيتو 
محافظ بورسعيد يشهد أوبريت بنت مصر، فيتو 
محافظ بورسعيد يشهد أوبريت بنت مصر، فيتو 
محافظ بورسعيد يشهد أوبريت بنت مصر، فيتو 

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